Tuupakan autoverstas ei avaudu enää koronarajoitusten jälkeen

Kaupunginvaltuusto teki päätöksen Tuupakan autoverstaan lakkauttamisesta osana tuottavuus- ja kasvuohjelmaa. Voimassa olevat rajoitukset ovat käytännössä jo sulkeneet verstaan toiminnan.

Tuupakan autoverstaan lakkauttaminen on osa kaupunkikulttuurin toimialan toimenpiteitä tuottavuus- ja kasvuohjelmassa. Verstaan kävijämäärät ovat olleet hyvin alhaisia jo pitkään, minkä vuoksi sen toiminnan ylläpitäminen ei kasvavan kaupungin nuorten palvelujen näkökulmasta ole perusteltua.



- Tuupakka on ollut suhteessa kävijämäärään kallis ylläpidettävä. Koronan myötä nuorten pahoinvointi on lisääntynyt ja nuorisopalveluissakin tarvitaan resursseja kipeämmin palveluissa, joilla on paljon käyttäjiä, kertoo nuorisopalveluiden johtaja Hannu Rusama.



Autoverstaan toiminta lakkaa virallisesti 1.2. Henkilökunnan kanssa on käyty YT-neuvottelut ja heille on tarjottu muita töitä kaupungin palveluksessa.



Autoilevat vantaalaiset nuoret aikuiset voivat tulevaisuudessa käyttää autojen huoltamiseen Helsingissä sijaitsevia Tattarisuon ja Pitäjämäen moottorihalleja.

- Vantaalla autoverstaan ylläpitäminen ei selvästi ollut kannattavaa yksin, mutta olen iloinen, että pääkaupunkiseudulla on tiloja nuorille, joille autoharrastus on tärkeä, kertoo Rusama.



Kaupunki palvelee jatkossakin nuorten aikuisten kohderyhmää monenlaisin harrastuksin. Tarjolla on liikuntaa, taidetta ja erilaisia avoimia iltoja. Maksuton ja päihteetön harrastus- ja vapaa-ajan toiminta on avointa kaikille 18–29-vuotiaille nuorille.



Verstaan sulkeminen liittyy kaupungin tuottavuus- ja kasvuohjelmaan, jolla pyritään tasapainottamaan kaupungin taloutta koronan aiheuttaman taloustilanteen heikkenemisen vuoksi.