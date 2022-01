Tervetuloa tutustumaan lukioihin ja Vantaan ammattiopisto Variaan!

Kuva: Sakari Manninen

Yhdeksäsluokkalaiset suunnittelevat parhaillaan, mihin lähteä opiskelemaan peruskoulun jälkeen. He hakevat ammatilliseen ja lukiokoulutukseen tai muuhun perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen 22.2.—22.3. yhteishaussa. Tätä ennen oppilaitokset tarjoavat nuorille ja heidän huoltajilleen mahdollisuuden tutustumiseen. Vantaan lukioiden ja Varian tutustumispäivät ovat 24.1.—9.2.

Vantaalla on monipuolisia opiskelumahdollisuuksia. Viisi suomenkielistä lukiota sijaitsevat eri puolilla Vantaata ja täältä löytyy myös ruotsinkielinen lukio. Lukioissa on yleislinjan lisäksi erilaisia painotuksia ja linjoja: opinnoissa voi erikoistua urheiluun, teatteriin, luonnontieteisiin, mediaan, musiikkiin, tanssiin, draamaan tai suorittaa englanninkielisen IB Diploma Programme -tutkinnon.

Vantaan ammattiopisto Variassa on tarjolla 17 eri ammatillista tutkintoa neljässä eri toimipisteessä: Aviapoliksessa, Hiekkaharjussa, Koivukylässä ja Myyrmäessä. Koulutusta on tarjolla monipuolisesti palvelualoilla (sosiaali- ja terveys, elintarvike, ravintola- ja catering, media, turvallisuus, matkailu, hius- ja kauneudenhoito) ja tekniikan alalla (logistiikka, rakentaminen, auto, ilmailu, sähkö ja ict, kiinteistö- ja konetekniikka).

Tutustu myös uuteen Tutkintokoulutukseen valmentavaan TUVA-koulutukseen. TUVA-koulutuksen aikana voit korottaa perusopetuksen arvosanoja, sekä suorittaa lukion ja ammatillisen koulutuksen opintoja ja vahvistaa opiskeluvalmiuksia.

Katso Vantaan oppilaitosten tutustumispäivien aikataulu alta! Koronavirustilanteen vuoksi tapahtumat järjestetään tammi-helmikuussa etäyhteyksin/videotallentein.

Lukiokoulutus

24.1.2022 Tikkurilan lukio



Yleislinjan esittelymateriaali tulee Tikkurilan lukion kotisivuille 24.1.2022



15.00 Etätilaisuus IB-linjan hakijoille (suomeksi)



15.00 Introduction to IB Diploma for pre-DP applicants (10th year) in English



16.00 Introduction to DP1 (=11th grade) for those who have already completed one high school year



18.00 Introduction to IB Diploma for pre-DP applicants and their parents (kysymykset myös suomeksi)

Links to video meetings will be availeble shortly before each session.

Lisätietoa ja linkit tilaisuuksiin julkaistaan Tikkurilan lukion sivuilla.

25.1.2022 Lumon lukio



klo 18.00 Etätilaisuus hakijoille ja huoltajille. Lisätietoa ja linkit tilaisuuteen Lumon lukion sivuilla.

26.1.2022 Vaskivuoren lukio



Vaskivuoren lukion esittelypäivä järjestetään ke 26.1. klo 14 instaliven välityksellä. Ota seurantaan @vaskivuori -instatili ja kurkista lukion arkeen livelähetyksen kautta. Instan kautta lähetettyihin kysymyksiin vastataan lähetyksessä.



Mahdollisuuksien mukaan järjestetään lisäksi avoimien ovien päivän lukiolla ke 9.3.2022 klo 14. Seuraa tiedotusta: bit.ly/vaskikseen.

26.1.2022 Helsinge gymnasium



kl. 18.30—19.30 virtuell infokväll för ungdomar och deras vårdnadshavare. Läs mer på skolans hemsida.

27.1.2022 Martinlaakson lukio



klo 13.00—14.00 kyselytunti hakijoille



klo 18.00—19.00 kyselytunti huoltajille

Lisätietoa ja linkit tilaisuuksiin Martinlaakson lukion sivuilla.

27.1.2022 Sotungin lukio



klo 18.00 Etävanhempainilta huoltajille. Linkki Teams-kokoukseen ja esittelymateriaalit julkaistaan ma 24.1. Sotungin lukion sivuilla.

Ammatillinen koulutus

Vantaan ammattiopisto Varia



Etätilaisuudet hakijoille ti 1.2.2022 klo 9.30—12.45 osoitteessa varia.fi/live. (linkki julkaistaan lähempänä tilaisuutta)



Tilaisuudessa voi tutustua Vantaan ammattiopisto Varian yleisesittelyyn ja alakohtaisiin lyhyisiin esittelyihin. Voit valita alojen esittelyistä sinua kiinnostavimmat. Esittelyitä järjestetään 20 minuutin välein kello 9.30 alkaen. Viimeinen esitys alkaa kello 12.30.



Varian huoltajainfo etänä ke 9.2.2022 klo 18.00—19.30 osoitteessa varia.fi/live. (linkki julkaistaan lähempänä tilaisuutta)



Puhujavieraana tilaisuudessa Arman Alizad, joka tietää, että tulevaisuuteen voi vaikuttaa omilla valinnoillaan ja asenteellaan. Tilaisuudessa voi tutustua aloihin, joita voi opiskella Varian neljässä toimipisteessä eri puolilla Vantaata.

25.1.2022 MERCURIA Kauppaoppilaitos



Avoimet ovet etätapahtuma hakijoille klo 10. Lisätietoa Mercurian sivuilla.

TUVA-koulutus

3.2.2022 klo 18—19 TUVA-koulutuksen infotilaisuus huoltajille Teams-kokouksena.



Liity kokoukseen napsauttamalla tästä.



‍Tervetuloa tutustumaan Vantaan toisen asteen oppilaitoksiin!

Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen haetaan yhteishaussa 22.2.–22.3.2022 osoitteessa opintopolku.fi. Lisätietoa saat myös Vantaan yhteishakusivuilta. Sivustolta löytyy tietoa peruskoulun jälkeisistä koulutusvaihtoehdoista Vantaalla, yhteishaun aikataulut, hakuohjeita ja tietoa valintaperusteista. Yhteishaun painettu esite on jaettu kaikille Vantaan yhdeksäsluokkalaisille. Yhteishaun esite sähköisessä muodossa.