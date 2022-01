Tiedote: Päivitetty ohje varhaiskasvatukseen, koulunkäyntiin ja opiskeluun koronatilanteessa 19.1.2022 alkaen

Tartuntatautiviranomaiset ovat päivittäneet koronaohjeistusta ja päivitetyt ohjeet on koottu tähän tiedotteeseen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opetuksen osalta.

Varhaiskasvatukseen, kouluun ja oppilaitokseen tullaan vain terveenä ja oireettomana. Koulussa suositellaan maskien käyttöä 3.–9. luokkien oppilaille ja oppilaitoksissa kaikille opiskelijoille. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja oppilaitosten henkilöstöllä on velvollisuus käyttää maskia. Lisäksi koulussa ja oppilaitoksessa tulee noudattaa muita koronaohjeita.

Varhaiskasvatus

Kun varhaiskasvatuksessa olevan lapsen perheessä on koronapositiivinen perheenjäsen, suositellaan THL:n ohjeistuksen mukaisesti varotoimena lapsen jäämistä kotiin 5 vrk ajaksi. Koska tästä varotoimesta ei enää tehdä virallista tartuntatautiviranomaisen päätöstä, huoltajalla ei ole oikeutta tartuntatautipäivärahaan. Perhe voi siis käyttää omaa harkintaa, onko eristys oireettomalla lapsella aiheellista, ja onko se mahdollista järjestää.

On tärkeää, että myös huoltajat käyttävät maskia tuonti- ja hakutilanteissa.

Jos lapsesi sairastuu koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, ilmoita tartunnasta päiväkodinjohtajalle. Päiväkodinjohtaja ilmoittaa altistumisesta ryhmän muiden lasten huoltajille.

Peruskoulun oppilaat

Kun lapsen perheessä on koronapositiivinen perheenjäsen, suositellaan THL:n ohjeistuksen mukaisesti varotoimena altistuneen lapsen jäämistä kotiin 5 vuorokauden ajaksi. Perhe voi kuitenkin käyttää omaa harkintaa, onko eristys oireettomalla lapsen aiheellista. Oireeton oppilas saa kuitenkin mennä kouluun.

Jos oppilas jää kotiin, hän saa tänä aikana tehtäviä Wilmaan ja voi edetä opinnoissa itsenäisesti. Koska tästä varotoimesta ei enää tehdä virallista tartuntatautiviranomaisen päätöstä, lapsella ei ole oikeutta etäopetukseen, karanteenikassiin eikä myöskään huoltajalla ole oikeutta tartuntatautipäivärahaan. Jos huoltaja ilmoittaa lapsensa poissaolon johtuvan lapsella olevasta koronataudista ja lapsi on eristyksessä (mukaan lukien positiivinen kotitesti) oppilas on oikeutettu etäopetukseen hänen vointinsa huomioiden. Jos oppilas on sairas, niin silloin ensisijaista on levätä eikä käydä koulua, etänäkään. Jos oppilas on etäopetuksessa, hänellä on oikeus koululounaan korvaavaan karanteenikassiin. Jos eristyksestä ei ole tehty virallista tartuntatautiviranomaisen päätöstä, huoltajalla ole oikeutta tartuntatautipäivärahaan.

Toisen asteen opiskelijat

Kun opiskelijan perheessä on koronapositiivinen perheenjäsen, suositellaan THL:n ohjeistuksen mukaisesti varotoimena opiskelijan jäämistä kotiin 5 vuorokauden ajaksi. Perheen sisäisessä altistuksessa oireeton oppilas voi kuitenkin tulla kouluun.

Jos huoltaja ilmoittaa nuorensa poissaolon johtuvan nuorella olevasta koronataudista ja nuori on eristyksessä (mukaan lukien positiivinen kotitesti) opiskelija voi pyytää opettajia avaamaan oppitunnillaan etäyhteyden mahdollisuuksien mukaan. Jos opiskelija on sairas, niin silloin ensisijaista on levätä eikä opiskella, etänäkään. Jos oppivelvollinen toisen asteen opiskelija on etäopetuksessa, hänellä on oikeus koululounaan korvaavaan karanteenikassiin. Opiskelijan tulee olla yhteydessä oppilaitoksen rehtoriin, jos hän haluaa oppilaitoksesta karanteenikassin.

Peruskoulun tiedote eri kielillä

Alla tiedote aiheesta eri kielillä. Kieliversiot lisätään sitä mukaa, kun käännökset valmistuvat. Below you will find the information in other languages when the translations are ready to be published.

