Turkkilaisen rehtorin rakkauslauluja ja leirikoulusuunnitelmia – viiden maan tiedettä ja taidetta Martinlaakson lukion johdolla

Ryhmä Martinlaakson lukion opiskelijoita matkusti Portugaliin jo keväällä 2020 luoden pohjaa tulevaa Erasmus-projektia varten. Nyt toiveissa on päästä sinne uudelleen.

Kun viisi maata esittelee omaa kouluaan ja kulttuuriaan toisille opiskelijoille ja opettajille, kaikuu etäyhteyksien kautta fadoa Portugalista, näemme polkupyöräreittejä Hollannista, kuulemme aidon kebab-annoksen reseptin sekä pop-musiikkia Islannista ja Suomesta. Leirikoulumatkoja ja kasvokkain kohtaamista odotetaan hartaasti.

Kansainvälistä Erasmus+ -hanketta koordinoi Martinlaakson lukio.

Joukkoa Martinlaakson lukion opiskelijoita jännittää. Keväälle 2022 on suunnitteilla Erasmus+ -leirikoulumatka Portugaliin Portoon, ja sitä on odotettu yli vuosi. Pandemia aiheutti matkojen peruuttamisia, mutta rokotusten myötä ilmassa on jälleen toiveikkuutta. Leirikoulu lähestyy, vielä ei tiedetä siirtyykö se vai päästäänkö matkaan maaliskuussa.

Opiskelijoiden odotukset leirikouluihin ovat korkealla, koska luvassa on monelle ensimmäinen matka ilman vanhempia, kansainvälisiä uusia kontakteja viidestä maasta sekä teknologiaopetusta vieraalla kielellä.

Martinlaakson lukion opiskelija Emilia Alamäki on lähdössä leirikouluun Portoon Erasmus-opiskelijayhteistyöprojektiin.

- On kiva päästä näkemään toisen maan kulttuuria ja mukava päästä tekemään kansainvälistä yhteistyötä. Koodaus ja muut leirikoulujen ohjelmat vaikuttivat mielenkiintoisilta. Haluaisin saada hyviä muistoja, tutustua uusiin ihmisiin ja oppia paljon uutta, miettii Emilia.

Erasmus+ STEAM for all -hankkeen tarkoitus on yhdistää tiedettä ja taidetta luovasti ja ennakkoluulottomasti. Mukana on oppilaitoksia viidestä maata: Hollannista, Islannista, Portugalista, Suomesta ja Turkista. Opiskelijat ovat 13-19 -vuotiaita. Kussakin hankemaassa on tarjolla erilaisia teemaan liittyviä koulutuksia. Suomesta ulkomaisiin leirikouluihin osallistuu noin 30 Martinlaakson lukion opiskelijaa. Hankkeen koordinointia johtaa Martinlaakson lukion rehtori Salme Sulander.

Vaikka korona siirsi leirikoulumatkojen järjestämistä vuodella eteenpäin, se ei ole estänyt jäsenmaiden yhteydenpitoa nykyaikaisilla menetelmillä: Kansainvälisiä tapaamisia jäsenmaiden opettajien ja opiskelijoiden kanssa on pidetty nyt etäyhteyksin.

Sadan hengen etäkokouksissa eivät osallistujat ihan välty teknisiltä kommelluksilta, mutta ne vain maustavat värikkäitä kohtaamisia! Ulkomaiset tuulahdukset ovat välittyneet ruutujenkin kautta: tapaamiset ovat sisältäneet muun muassa musiikkinäytteitä eri maiden pop-tähdiltä ja jopa turkkilaiselta rehtorilta, ruokareseptien vaihtoa ja keskustelua erilaisten kielten kirjoitusasuista.

Opettajille kohtaamiseen ja verkostoitumiseen tarjoutui tilaisuus marraskuussa 2021 Drachtenissa, Hollannissa. Martinlaakson lukiosta Hollannin koodauksen koulutusviikkoon osallistuivat matematiikan opettaja Johanna Parvinen sekä kuvataiteen ja draaman opettaja Heli Groschup. Teknologiakoulutuksen lisäksi koulutusmatkaan sisältyi myös tulevien leirikoulujen suunnittelua. Osallistujia puhututti pandemian vaikutus tuleviin reissuihin, joita osallistujat päättivät toteuttaa viranomaismääräykset huomioiden.

Hanke päättyy Vantaalle: Martinlaakson lukioon saapuu joukko Erasmus-hankkeen nuoria opettajineen tammikuussa 2023. Luvassa on teatteriteknologian opetusta ja kansainväliseen pöhinään osallistuu silloin koko lukio.

Kansainvälisyyttä Vantaan toisella asteella -juttusarjassa tutustutaan Vantaan lukioiden ja Varian kansainvälisyystoimintaan.

