Monikielistä palveluneuvontaa saa nyt Vantaa-infoista

Kuntalaisille tarjotaan monikielisesti tietoa ja neuvontaa Vantaan kaupungin palveluista Myyrmäen ja Tikkurilan Vantaa-infoissa 20.1.2022 alkaen.

Palvelun tavoitteena on, että Vantaalle maahan muuttanut saa yhtenäistä, laadukasta ja oikea-aikaista neuvontaa ymmärtämällään kielellä, riippumatta siitä kuinka kauan hän on Suomessa asunut tai mikä on hänen maahantulonsa syy. Monikielisellä neuvonnalla pyritään takaamaan vieraskielisten kuntalaisten yhdenvertainen pääsy palveluihin ja tietoon, sujuvoittamaan asiakkaiden palvelupolkuja sekä tukemaan aktiivista kuntalaisuutta ja kotoutumista.

Monikielinen neuvontapiste antaa asiakkaalle henkilökohtaista neuvontaa usealla eri kielellä seuraavissa asioissa:

- kotoutuminen Vantaalle esimerkiksi asuminen, työnteko, opiskelu, harrastaminen ja lapsiperheiden palvelut

- maahanmuuttoon liittyvät kysymykset esimerkiksi luvat ja rekisteröityminen

- apu lomakkeiden täyttämiseen ja asiointiin viranomaisten kanssa

Monikielistä palveluneuvontaa on tarjolla maanantaista perjantaihin ilman ajanvarausta. Palvelu on tarkoitettu kaikille Vantaalla asuville maahan muuttaneille. Palvelu on maksutonta.

Neuvonta-ajat ja -kielet:

Vantaa-info, Tikkurila (Ratatie 11)

suomeksi: ma 8.45–16.30, ti 8.45–16.30, ke 8.45–16.30, to 12–17, pe 8.30–12

englanniksi: ti 8.45–16.30, ke 8.45–16.30

venäjäksi: ma 8.45–16.30, to 12–17, pe 8.30–17

arabiaksi: ti 8.45–16.30, ke 8.45–16.30

dariksi: ma 8.45–16.30, to 12–17, pe 8.30–12

farsiksi: ma 8.45–16.30, to 12–17, pe 8.30–12

Vantaa-info, Myyrmäki, (Paalutori 3)

suomeksi: ma 8.45–16.30, ti 8.45–16.30, ke 8.45–16.30, to 12–17, pe 8.30–12

englanniksi: ma 8.45–16.30, ti 8.45–16.30, ke 8.45–16.30, to 12–17, pe 8.30–12

viroksi: ma 8.45–16.30, to 12–17, pe 8.30–12

venäjäksi: ma 8.45–16.30, ti 8.45–16.30, ke 8.45–16.30, to 12–17, pe 8.30–12

arabiaksi: ma 8.45–16.30, to 12–17, pe 8.30–12

somaliksi: ti 8.45–16.30, ke 8.45–16.30

dariksi: ti 8.45–16.30, ke 8.45–16.30

farsiksi: ti 8.45–16.30, ke 8.45–16.30

Lisätietoja:

Neuvova Vantaa -hankkeen projektipäällikkö

Jenni Tahvanainen

jenni.tahvanainen@vantaa.fi

040 585 5054

www.neuvovavantaa.fi