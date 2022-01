Kaupungin avustusten ja apurahojen hakuaika alkaa 1.2. – infotilaisuus hakijoille 26.1.

Kaikkien kaupungin toiminta-avustusten ja apurahojen hakuaika alkaa 1.2. Avustusten hakijoille järjestetään infotilaisuus 26.1.

Kaupungin avustukset ja apurahat on julistettu haettavaksi virallisella kuulutuksella. Avustusten hakuaika alkaa kaikkien toiminta-avustusten osalta 1.2. ja päättyy aikaisintaan 28.2. Kohdeavustuksia voi hakea eri avustuslajeista ympäri vuoden.



Avustusten hakeminen tapahtuu OmaVantaa-palvelun kautta tai jättämällä hakemus Vantaa-infon toimipisteisiin niiden aukioloaikana.



Avustusten hakemista suunnittelevien kannattaa osallistua avustusinfoon, joka järjestetään keskiviikkona 26.1. klo 17–18.30. Infotilaisuuteen on ilmoittauduttava 24.1. mennessä sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta.



Liikunnan toiminta-avustusten ja vuokratuen hakuaika on 1.–28.2. Kulttuurin avustuksista ammattimaisesti toimivat taide- ja kulttuuritahot voivat hakea avustusta 31.10. mennessä ja taiteen perusopetusta antavat laitokset ja yhteisöt sekä taidekasvatus- ja kulttuuriharrastusyhdistykset 31.3. mennessä. Myös seniori-ikäisille suunnatun kulttuuritoiminnan hakuaika on 1.2.–31.3. Taiteilija-apurahojen hakuaika päättyy 28.2.



Nuorisotoiminnan toiminta-avustuksen hakuaika on 1.2.–1.4. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville toimijoille avustusten hakuaika on 1.2.–28.2. Samoin paikallisen kansalaistoiminnan toiminta-avustuksen hakuaika päättyy 28.2.



Ympäri vuoden ovat haettavissa avustuksista harrasteliikunnan ohjaajatuki, taide- ja kulttuuritapahtumien avustukset, suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointituki, kohdeavustus nuorisotoimintaan sekä kohdeavustus paikalliseen kansalaistoimintaan.



Kaupunki myöntää vuosittain avustuksia yhdistyksille, muille yhteisöille ja yksityishenkilöille. Avustuksilla tuetaan Vantaalla järjestettävää toimintaa. Avustuksia ja apurahoja voivat yksityishenkilöistä saada vain Vantaalla asuvat.



Avustuksia myönnetään toimintaan, joka on Vantaan kaupungin arvojen mukaista ja edistää strategisten tavoitteiden toteutumista sekä täydentää kaupungin omaa palvelutoimintaa. Avustettavan toiminnan tulee perustua kestävän kehityksen sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen periaatteisiin.