”Meidän tehtävämme on aktiivisesti toimia antirasisteina” - Lehtikuusen koulussa järjestetty paneelikeskustelu keräsi kiitosta oppilailta

Vantaan kaupunki on mukana Oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun järjestämässä Olen antirasisti -kampanjassa. Kampanjan ensimmäinen osa toteutettiin syksyllä 2021 ja nyt on toisen osan aika. Tavoitteena on muun muassa edistää antirasistista tulevaisuutta ja rohkaista sivustaseuraajia puuttumaan rasistiseen käytökseen.

Rasismia käsittelevä paneelikeskustelu Lehtikuusen koulussa 24.11.2021. Kuva: Iira-Maria Ullgren

Lehtikuusen koulussa toimitaan aktiivisesti antirasismin edistämiseksi. Kyseessä on monikulttuurinen ja kansainvälinen koulu: tuhannen oppilaan joukosta voi kuulla 62 eri äidinkieltä.

Koulun apulaisrehtori Iira-Maria Ullgren kertoo, että kaikissa Vantaan kouluissa on käytössä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Monet nuoret kokevat kuitenkin koulun ulkopuolisessa elämässään rakenteellista rasismia, joten Ullgren järjesti rasismia käsittelevän paneelikeskustelun Lehtikuusen koulussa marraskuussa 2021.

- Nuorille pitää antaa välineitä ja mahdollisuuksia käsitellä hankalia kokemuksia. Meidän tehtävämme on aktiivisesti toimia antirasisteina. Lapsia ja nuoria tulee myös kannustaa olemaan ylpeitä juuristaan ja ylläpitämään kulttuuriaan, hän sanoo.

Paneelissa oppilaille selvitettiin käsitteitä, kuten rasismi ja syrjintä. Heille korostettiin myös, ettei ulkonäön perusteella voi eikä saa päätellä toisen syntyperää. Koulun monikieliset ohjaajat kertoivat omista erilaisuuden kokemuksistaan ja rohkaisivat nuoria uskomaan siihen, että hankalistakin tilanteista voi selvitä.

- Paneelin tärkein viesti oppilaille kuitenkin oli, että jokainen määrittelee itse sen, mitä on ja mitä edustaa, Ullgren kertoo.

Lopuksi oppilaat saivat kertoa itse kokemuksistaan. Apulaisrehtoria tultiin kiittelemään paneelin jälkeen sen järjestämisestä.

Lapset tarvitsevat samaistuttavia esikuvia

Monikulttuurisuus on yhä yleisempää Vantaalla. Ullgren muistuttaa, että myös oppikirjoissa olisi hyvä olla mukana muitakin kuin kantasuomalaisia lapsia, sillä lapsen tulisi saada löytää itsensä esimerkeistä ja tarinoista.

- Aina ei olisi Matti ja Liisa, vaan myös Fatima ja Mohammed olisivat mukana, kun kyseessä on vaikka joku matikan lasku. Samasta syystä myös oppikirjojen kuvituksen monimuotoistaminen on paikallaan, pohtii Ullgren.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman lisäksi rasismiin puututaan kouluissa konkreettisesti myös kiusaamisen vastaisella suunnitelmalla. Niin ikään tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen pienestä pitäen antaa lapsille hyvät lähtökohdat oppia empaattiseksi ja ymmärtää kanssaihmisiä ympärillään. Näiden taitojen kartuttua lapsi tietää myös, mikä voi loukata toista. Iira-Maria Ullgren kannustaakin kouluja keskustelemaan rasismista avoimesti.