Aluehallintovirasto jatkoi liikunta- ja virkistystilojen sulkua 7.2. saakka

Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkoi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän suositusten mukaisesti liikunta- ja virkistystilojen sulkua. Tilat ovat suljettuja 7.2. saakka.

Rajoitusten jatko korkee seuraavia tiloja:

joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat

kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat

yleiset saunat, kylpylät, uimahallit

tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat

huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat

sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat

kauppakeskusten yleiset oleskelutilat.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittaa, että uudet rajoitukset eivät koskisi vuonna 2003 syntyneiden tai tätä nuorempien lasten ja nuorten ohjattua harrastustoimintaa.

Suljetuksi määrättyjä tiloja voi käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Toiminnassa tulee huomioida osallistujien terveysturvallisuus.

Vantaalla on voimassa myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, jonka mukaan henkilömäärästä riippumatta kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. Päätös on voimassa 31.1.2022 asti.

Linkki Aluehallintoviraston tiedotteeseen