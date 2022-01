Etäopetuksen ohjeistusta on päivitetty 26.1.2022 alkaen

Oppilaan ollessa poissa koulusta koronasta johtuen, toimitaan jatkossa normaalien poissaolokäytänteiden mukaisesti. Oppilas voi saada poissa ollessaan tehtäviä opettajalta Wilman kautta ja kouluun palaamisen jälkeen arvioidaan mahdollinen tuen tarve oppimiseen.

Jos oppilas sairastuu koronaan tai altistuu perhepiirissä koronalle, THL:n suosituksen mukaisesti hänen tulisi jäädä kotiin vähintään 5 vuorokauden ajaksi. Oppilaalla ei ole poissaolon aikana oikeutta etäopetukseen, karanteenikassiin eikä myöskään huoltajalla ole oikeutta tartuntatautipäivärahaan, koska koronaan sairastuneille tai altistuneille ei enää pääsääntöisesti tehdä virallista tartuntatautiviranomaisen eristys- tai karanteenipäätöstä. Altistunut oppilas voi oireettomana tulla kouluun.

Muut aikaisemmin annetut ohjeet mm. maskeihin ja yleisiin hygieniaohjeisiin liittyen ovat edelleen voimassa, samoin kuin jo tehdyt etäopetukseen oikeuttavat pol18§-päätökset.

Kieliversiot päivitetään myöhemmin. You will find the same information in following languages within few days.

