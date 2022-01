Kuusijärven palvelukonseptin visio nojaa tunnistettuihin vahvuuksiin ja kehittämisen potentiaaliin

Kuusijärven palvelukonsepti – palvelujen kehittämisen käsikirja on julkaistu. Palvelukonseptissa kuvataan visio Kuusijärven palvelujen kehittämisen suunnasta asiakas- ja kävijäkokemusten sekä palveluiden näkökulmasta.

Konsepti on jatkoa vuonna 2019 valmistuneelle yleissuunnitelmalle. Kehittämissuunnitelmien tavoitteena on luonnon, uusien suunnitteluratkaisujen, palveluiden ja toimintojen sovittaminen yhteen kasvavien kävijämäärien ja laajentuvien virkistysmahdollisuuksien kanssa.

Koko kansan Kuusijärvi

Kuusijärven palvelukonsepti laadittiin yhdessä kumppaneiden, asiakasnäkökulman edustajien, Vantaan kaupungin asiantuntijoiden ja Pentagon Design Oy:n kanssa.

Konsepti kiteyttää tavoitetilan Kuusijärvestä Etelä-Suomen saavutettavimpana ympärivuotisena luonto- ja hyvinvointikohteena. Saavutettavuudella tarkoitetaan sijaintia ja kestäviä kulkuyhteyksiä kohteeseen sekä yhdenvertaisia kokemuksia, koko kansan Kuusijärveä. Luontokohteella tarkoitetaan saunomista, uimista ja luonnossa liikkumista. Kuusijärvi on portti Sipoonkorven kansallispuistoon, ja palvelut tukevat hyvinvointia.

”Vantaalla lähtökohtamme kehittämisessä on aina asukkaat ja heille sopivat, houkuttelevat paikat ja palvelut. Kuusijärvi on siitä hyvä esimerkki – sitä kehitetään koko kansan Kuusijärveksi, ja tavoitteena on madaltaa kaikkien asukkaidemme ja kävijöiden kynnystä lähteä luontoon”, kertoo kaupunkikulttuurin toimialan apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand.

Suunnitelmista konkreettisiin toimiin

Kuusijärven tavoitteita lähdetään nyt työstämään konkreettisiksi toimenpiteiksi, joista yhtenä on digitaalisen saavutettavuuden parantaminen.

“Ensi kesäksi valmistuva uusi esteetön reitti ja esteetön tulipaikka tarjoavat luontokokemukset helpommin saavutettavaksi kaikille vierailijoille. Hienoa, että saimme yhdessä kirkastettua vision Kuusijärven tavoiteltavasta vierailukokemuksesta. Kiitokset kaikille projektissa mukana olleille”, iloitsee Kuusijärven koordinaattori Anniina Laitala.

Tutustu aiheeseen tarkemmin: Kuusijärven kokemusivio ja palvelukonsepti