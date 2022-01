Varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelä: ”Joka päivä tuntuu siltä, että tässä tehdään merkityksellistä työtä.”

Mikko Mäkelällä tuli tammikuussa täyteen vuosi uudessa virassaan Vantaan varhaiskasvatuksen johtajana. Koronan lisäksi vuoteen on mahtunut paljon muutakin asiaa, ja tavoitteet tälle vuodelle ovat korkealla.

Vantaan varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelä on tyytyväinen kuluneeseen vuoteen, vaikka haasteilta ei vältytty.

– Hyvältä tuntuu, vaikka tämä on ollut aika jännä aika aloittaa uudessa työssä, kun on ollut niin poikkeukselliset olosuhteet.

Mikko siirtyi Järvenpään kaupungilta kasvatuksen ja opetuksen toimialan johdosta Vantaalle, joten työtehtävät itsessään olivat hänelle jo ennalta tuttuja. Hän ehti toimia Järvenpäässä kaksi ja puoli vuotta varhaiskasvatuksen johtajana, josta viimeisen puoli vuotta myös toimialan johtajana.

– Tismalleen samaa hommaa olen Järvenpäässä aiemmin tehnyt, mutta se oli sen verran pienempi paikka, että oli se erilaista kuitenkin. Kokoluokka tekee suurimman eron, tukiresurssia on Vantaalla tosi paljon enemmän. Järvenpäässä tein enemmän itse sellaisia valmistelutehtäviä, joita on Vantaalla tekemässä asiantuntijat. Isossa organisaatiossa myös tuntuu siltä, että on kauempana kenttää. Järvenpäässä kaikki päiväkodin johtajat mahtuivat yhden pöydän ääreen, ja yhden viikon aikana pystyin käymään kaikki päiväkodit läpi.

Mikko on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri ja varhaiskasvatuksen opettaja. Hän on tehnyt pitkän uran varhaiskasvatusalan tehtävissä.

– Opetus- ja kasvatusala tuntui jo lukiossa omalta jutulta. Alun perin ajattelin, että minusta tulee äidinkielen opettaja.

Mikko toimi 2000-luvun alkupuoliskolla kuusi vuotta varhaiskasvatuksen opettajana, neljä vuotta lastensuojelussa ja vuonna 2010 hän siirtyi hallinnon puolelle. Opintojensa ohella Mikko työskenteli myös vuoden Boliviassa katulapsityössä.

– Toimin katulasten päiväkeskuksessa, jossa lapset saivat perusopetusta. Kyllä siinä työssä suhteellisuuden taju kehittyi. Vaikka lapsilla olikin siellä aika kurjat olosuhteet ja haastavat elämäntilanteet, niin ei se elämä ihan kuitenkaan pelkkää murhetta ollut – onhan tunneskaala meillä ihmisillä ihan samanlainen lähtökohdista riippumatta. Tuosta vuodesta on jäänyt myös pysyvä kiinnostus Latinalaiseen Amerikkaan ja espanjankieliseen kulttuuriin.

Vaikuttavuus on parasta työssäni

Iso osa Mikon työstä on kasvatuksen ja oppimisen toimialan johtoryhmän tasolla tapahtuvaa yhteistä tekemistä. Johtoryhmätyöskentelyn lisäksi Mikko toimii lukuisissa työryhmissä sekä jäsenenä että puheenjohtajana. Työpäivät koostuvat pitkälti kokouksista ja kalenteri on aamusta iltaan täynnä. Mikko toivoo, että pääsisi jo piakkoin toimistolle ja päiväkoteihin vierailemaan.

– Kiertelin jo syksyllä muutamissa päiväkodeissa. Minulla on sellainen tavoite, että vähintään kerran kuussa tai useamminkin pystyisin käyttämään puolikkaan päivän siihen, että käyn toimipisteissä ihan paikan päällä. Visiitit päiväkoteihin ovat siinäkin mielessä hyödyllisiä, että kyllä niissä palaa mieleen se, minkä takia tätä työtä tehdään.

Mikko kertoo, että parasta työssä on sen vaikuttavuus. Tänä vuonna hän haluaa syventyä erityisesti tiedolla johtamiseen. Tietoa riittää, sillä Vantaan varhaiskasvatus palvelee yhteensä noin 12 000 lasta ja lasten perheitä.

– Tuntuu joka päivä siltä, että teen merkityksellistä työtä. Koen todella inspiroivaksi sen, että saan fiksujen ihmisten kanssa miettiä tärkeitä asioita. Varhaiskasvatuksen ja koko muun toimialan porukka on todella kiva.

Mikko kokee onnistumisen tunteita työssään, kun saa valmisteltua isoja kokonaisuuksia ja vietyä niitä päätöksentekoon. Varhaiskasvatuksen lainsäädännössä on ollut paljon muutoksia, ja tilanne henkilöstön osalta ei ole ollut helppo viime vuosina.

– Ratkaisut eivät ole helppoja, mutta haasteet eivät minua pelota – valintojen tekeminen kuuluu työnkuvaan.

Työn ohella Mikko viettää aikaa perheensä kanssa ja urheilee paljon. Juokseminen on erityisen rakas laji, mutta runsaslumisina talvina hiihtomonotkin sujahtavat jalkaan lähes joka päivä.

– Nyt on tullut tosi paljon hiihdettyä, kun on ollut hyvät hiihtokelit. Lisäksi luen todella paljon ja soitan kitaraa. Minulla on myös yksi kirjaprojekti tekeillä.