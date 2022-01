Avoimet kohtaamispaikat perheiden asialla

Vantaan Koivukylän avoimessa kohtaamispaikassa on jo kahden vuoden ajan tehty määrätietoista työtä kunnan, järjestöjen ja kuntalaisten vertaisina tuottamien perheiden palveluiden kokoamiseksi yhteen. Avoimen kohtaamispaikan kantava ajatus löytyy sen nimestä, ”kohtaaminen”. Avoimessa kohtaamispaikassa perheet kohtaavat ja saavat tarvittaessa apua ja tukea arjen haasteisiin, niin toisiltaan kuin kunnan eri toimijoilta ja järjestöiltäkin.

Vertaistukea ja vaikuttavia kohtaamisia

Avoimen kohtaamispaikan suunnittelussa ja toiminnassa perheet itse ovat avainasemassa. Alueen perheet ja muut vapaaehtoiset ovat toiminnassa mukana sen suunnittelusta ja kehittämisestä aina palveluiden tuottamiseen saakka. Avoimen kohtaamispaikan mahdollistama vertaistuki ja toisten perheiden kohtaaminen on myös monelle perheelle tärkein syy avoimessa kohtaamispaikassa pistäytymiseen.

Asiakaslähtöisyys on myös ollut ohjenuora avoimen kohtaamispaikan tarjoamien kunnan ja järjestöjen palveluiden suunnittelussa. Sen sijaan että palvelut olisivat eri puolilla Vantaata, ne on kerätty saman katon alle. Asiakas näkee avoimen kohtaamispaikan viikko-ohjelmasta, mitä kunakin päivänä tapahtuu ja mitä ammattilaisia on tavattavissa. Avoimeen kohtaamispaikkaan ei myöskään tarvitse ajanvarausta, vaan paikalle voi tulla koska tahansa aukioloaikojen puitteissa. Jonain päivänä paikalla voi olla esimerkiksi sairaanhoitaja, toisena taas perheohjaaja.

Alueen asukkaille suunnattu avointen kohtaamispaikkojen esittelyvideo on juuri julkaistu ja katsottavissa osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=2hU8jq0r6Z8

Kaupunki ja järjestöt tasavertaisina kumppaneina

Avoimen kohtaamispaikan mallissa kaupunki ja järjestöt toimivat tasavertaisina kumppaneina, kummatkin toistensa osaamista arvostaen. Yhteistoimijuus- ja johtajuus yhdessä asiakkaiden osallistumisen suunnitteluun kanssa takaavat sen, että avoin kohtaamispaikka tarjoaa asiakkailleen palveluita, jotka aidosti vastaavat näiden tarpeisiin. Avoimen kohtaamispaikan toiminnan sujuvuuden takaamiseksi koordinaatiovastuu kohtaamispaikasta on kuitenkin yhdellä taholla, Koivukylän avoimessa kohtaamispaikassa tämä on MLL Uudenmaan piiri.

Mukana Koivukylän avoimen kohtaamispaikan toiminnassa ovat mm. Vantaan sosiaali- ja terveystoimi ja varhaiskasvatus sekä Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL), Vantaan Turvakoti ry, Moniperheet ja Loisto Setlementti ry. Lisäksi yhteistyössä on ollut mukana seurakunta ja lukuisia muita järjestöjä.

Avoimista kohtaamispaikoista malli hyvinvointialueen palveluille

Avointen kohtaamispaikkojen kehittämistyötä tehdään Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeessa yhdessä alueen eri toimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveyspalveluita vuonna 2023 toimintansa aloittavaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta varten. Hyvinvointialue ottaa vastuulleen nykyiset sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut, joihin myös Koivukylän avoin kohtaamispaikka kuuluu. Hyvinvointialueelle ollaankin nyt suunnittelemassa hankkeessa avointen kohtaamispaikkojen verkostoa, johon kuuluu sekä laajoja usean toimijan kohtaamispaikkoja että yksittäisten toimijoiden koordinoimia avoimia päiväkoteja tai yhdistysten perhekahviloita.

Lisätiedot:

Marjo van Dijken

Projektipäällikkö, Perhekeskustoimintamallin kehittäminen

marjo.vandijken@vantaa.fi

p. 050303 6807

Pia Metsähuone

Toiminnanjohtaja, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

pia.metsahuone@mll.fi

p. 040 839 1093