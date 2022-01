Vapaa-ajan tilojen hakeminen kaudelle 2022–2023 alkaa

Tilojen hakeminen toimintakaudelle 2022–2023 alkaa tiistaina 1. helmikuuta. Voit hakea käyttöösi Timmi-järjestelmän kautta liikunta-, kulttuuri-, nuoriso- ja asukastiloja, Vantaa-infojen sekä koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien tiloja.

Vantaan kaupungilla on useita eri tarpeisiin sopivia tiloja käytettäviksi. Voit hakea tiloja liikuntaan, harrastustoimintaan, leireihin, juhliin, kokouksiin, koulutuksiin ja erilaisiin tapahtumiin. Voit hakea käyttövuoroja joko yksittäisinä tai vakiovuoroina. Tiloja haetaan Timmi-järjestelmän kautta, ellei tilan kohdalla muuta mainita. Rekisteröityneenä asiakkaana voit tehdä hakemuksia järjestelmän kautta, muokata omia hakemuksiasi sekä perua tekemiäsi varauksia.

Liikuntatilat

Sisäliikuntatilojen toimintakauden 2022–2023 käyttövuorojen hakuaika on 1.2.–28.2.2022. Voit hakea vuoroja ajalle 15.8.2022–4.6.2023.

Haettavana ovat käyttövuorot seuraavista liikuntatiloista: koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien liikuntasalit, uimahallit, urheilutalot, kalliosuojat, Koivukylän vanhustenkeskus, Rajakylän tenniskeskus, Energia Areena ja Monitoimikeskus Lumo.

Tikkurilan urheilupuiston (entinen Trio Urheilupuisto) liikuntapaikkojen nimet muuttuvat ja ovat jatkossa Tikkurilan uimahalli, Tikkurilan urheilutalo, Tikkurilan Areena ja Tikkurilan harjoitusjäähalli.

Rajakylän tenniskeskuksen vuorojen hakuaika yksityishenkilöille alkaa 21.3.2022 klo 9.00. Hakemukset hyväksytään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä, tehokas tilankäyttö huomioiden.

Tutustu ennen hakemuksen lähettämistä uudistettuihin tilojen hinnastoihin ja tilojen käytön toimintaohjeisiin.

Jäähallien kesävuorojen hakuaika on 1.–28.2.2022. Voit hakea vuoroja ajalle 25.4.–7.8.2022.

Jäähallien toimintakauden vuorojen hakuaika on 1.–31.3.2022. Voit hakea vuoroja ajalle 8.8.2022–23.4.2023.

Ulkotenniskenttien kausivuoroja kesäksi 2022 voit hakea 7.4.2022 klo 9.00 alkaen. Toimintakausi on 25.4.–25.9.2022. Hakemuksia hyväksytään saapumisjärjestyksessä.

Jalkapallohallien ja lämmitettävien tekonurmien talvikauden (31.10.2022–26.3.2023) vuorot jaetaan valintakokouksessa, johon ilmoittaudutaan 30.4.2022 mennessä.

Voit hakea sisäliikuntatilojen vapaita vuoroja kuluvalle kaudelle Timmin kautta vielä 5.6.2022 asti.

Kuntalaispalveluiden kohtaamispaikat ja asukastilat

Kohtaamispaikkojen ja asukastilojen vakituisten käyttövuorojen hakuaika on 1.–28.2. Vuoroja haetaan ajalle 1.8.2022–30.6.2023.

Vakituisia käyttövuoroja ei myönnetä Kivistön asukastilaan (Katrinebergin kartano) kesäajalle 1.5-1.9.2021, eikä Hakunilan asukastilaan (Skomarsin torppa) viikonloppuisin pe klo 15.00 - su klo 23.00 välisenä aikana.

Lisätiedot Vantaa-infojen tiloista ja näyttelyseinien varauksista sähköpostitse: vantaa-info@vantaa.fi

Koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien tilat (muut kuin liikuntatilat)

Kesän (6.6.–14.8.2022) ja seuraavan toimintakauden (15.8.2022–4.6.2023) muiden kuin liikuntatilojen käyttövuoroja voit hakea 1.3.2022 alkaen koko toimintakauden ajan. Käyttövuoroja hyväksytään saapumisjärjestyksessä.

Voit hakea koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien luokkia, ryhmätiloja, auditorioita ja ruokasaleja monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Perusluokkien lisäksi voit hakea atk-, kuvataide-, musiikki-, käsityöluokkia esimerkiksi harrastus-, kerho- tai opetustoimintaan.

Kulttuuritilat

Hakuaika 1.-28.2.2022. Voit hakea käyttövuoroja kulttuurin tiloista ajalle 1.8.2022 - 4.6.2023

kulttuuripalvelu@vantaa.fi

Nuorisopalveluiden tilat

Toimintakauden 2022–2023 vakituisten käyttövuorojen hakuaika on 1.2. – 28.2.2022. Voit hakea vuoroja 1.9.2022 – 30.5.2023 ajalle. Leirialueiden haku vuodelle 2022 on päättynyt ja vapaaksi jääneitä ajankohtia voi hakea Timmi-tilavarausjärjestämän kautta.

Tiloja myönnetään ensisijaisesti nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöille, vantaalaisille nuorten toimintaryhmille sekä vantaalaisten lasten ja nuorten kanssa toimiville tahoille. Pähkinärinteen ja Kivistön uuteen nuorisotilaan ei voi varata vakituista käyttövuoroa.

Käyttö- ja maksuperusteet uudistettu

Vantaan kaupungin hallinnoimien tilojen käyttö- ja maksuperusteet on uudistettu ja ne otetaan käyttöön syksyllä 2022 uuden toimintakauden alkaessa. Uudistuksen tavoitteena on lisätä matalan kynnyksen toimintaa Vantaalle. Matalan kynnyksen toiminnalle on määritelty kriteerit, joiden täyttyessä tiloja voidaan myöntää maksuttomana käyttöön. Matalan kynnyksen toiminta tarkoittaa avointa ja osallistujille maksutonta tai edullista toimintaa.

Käyttö- ja maksuperusteiden uudistuksesta tiedotetaan myöhemmin tarkemmin.