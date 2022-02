Varian opiskelijat oppivat uusia työskentelytapoja ulkomailla

Ennen koronapandemian alkua Variasta lähti ulkomaanjaksolle vuosittain noin 60 opiskelijaa. Nyt ulkomaanjaksoille lähteminen on taas mahdollista! Kaksi Varian opiskelijaa kertoo kokemuksistaan ulkomaanjaksoltaan.

Saku Grommi, sähköala



Missä olit ulkomaanjaksolla?

Olin Pohjois-Espanjassa Galiciassa, Santiago de Compostelassa.

Miten toimiminen vieraalla kielellä sujui?

Kyllä se oli alkuun vähän hankalaa. Totta kai englanti kulki ihan hyvin, mutta paikalliset ei sitä niin ymmärtäneet. Opettelin sitten espanjan kieltä ja kääntäjää käytettiin aktiivisesti muutamat ensimmäiset päivät. Hyvin se lähti käyntiin.

Mitä opit? Minkälaisia kokemuksia sait?

Kyllä siitä hyötyä mielestäni oli. Pystyi kuitenkin näkemään ulkomailla työskentelyä ja erilaisia työskentelytapoja. Niin paljon kaikkea ehti tapahtua, vaikka jakso oli lyhyt. Ehdin kokemaan paljon uutta vieraassa maassa ja vieraalla kielellä toimiessa. Paljon oli myös uusia kavereita ja ihmisiä ympärillä.

Miksi kannattaa lähteä?

Kannattaa kokeilla ja lähteä reissuun niin sittenhän sen tietää millaista se on. Ei siinä mitään häviä, on pelkästään voitettavaa. Kyllä suosittelisin kaikille, se on kuitenkin sellainen kokemus, jota ei voi rahalla jälkeenpäin ostaa.

Elisa Mäkelä, elintarvikeala



Missä olit ulkomaanjaksolla?

Olin Saksassa, Freiburgissa vaihdossa.

Miten toimiminen vieraalla kielellä sujui?

Se oli mielestäni ihan kivaa. Olen itse suhteellisen hyvä englannin kielessä ja pääsin sitten puhumaan sitä enemmänkin. Kerran pääsin snägäriltä tilaamaan ranskikset ja pystyin tekemään sen täysin saksaksi. Se oli ihan hieno yllätys.

Mitä opit? Minkälaisia kokemuksia sait?

Kyllä siellä oppi paljon sellaisia oma alan reseptejä ja tekniikoita, mitä ei suomessa välttämättä käytetä. Sai myös kokea paikallista elämää. Huomasi kuinka iso valikoima saksalaisissa kaupoissa on verrattuna Suomeen. Siellä oli välillä niin ihanaa, että teki mieli muuttaa sinne.

Miksi kannattaa lähteä?

Jos vain kiinnostaa, niin kannattaa ehdottomasti lähteä mielestäni!

