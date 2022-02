”Jokaiselta voi oppia jotakin” –opiskelijat pohtivat tasa-arvoa ja monikulttuurisuutta

Olen antirasisti -kampanjan toinen osa käynnistyi 24.1.2022. Julkaisimme viime viikolla artikkelin Lehtikuusen koululla järjestetystä rasisminvastaisesta paneelikeskustelusta. Nyt on aika antaa puheenvuoro toisen asteen opiskelijoille.

Ali Haggar, 25, Omid Haydari, 23, ja Ritva Leppänen, 24, opiskelevat logistiikka-alaa Vantaan ammattiopisto Variassa. Opiskelijat ovat tyytyväisiä suomalaiseen koulu- ja opiskelumaailmaan: jo peruskouluissa opetetaan, että syrjiminen ja kiusaaminen ovat väärin.

- Mua on aina kohdeltu hyvin koulussa, töissä ja harrastuksissa, Omid kertoo.

Kerran Omidia kadulla vastaan kävellyt henkilö huusi hänelle vihaisesti. Muutama ulkopuolinen henkilö näki tilanteen ja pyysi anteeksi henkilön puolesta.

- Ehkä se johtui siitä, että hän oli nähnyt muiden nuorten käyttäytyvän huonosti ja purki pahan olonsa muhun. Koko ryhmää ei saisi leimata, Omid pohtii.

Olen antirasisti -kampanja kannustaakin jokaista puuttumaan epäasialliseen käytökseen.

- Jos kaverini joutuisi vaikeaan tilanteeseen, puolustaisin häntä parhaani mukaan. Varmasti pahoittelisin sen tietämättömän ihmisen puolesta, joka laukoo ajattelemattomia kommentteja. Mun mielestä ei ole mitään väliä, mistä kukakin tulee, Ritva miettii.

Vantaalla asuu yli 237 000 ihmistä, joista noin 22 % on vieraskielisiä. Monikulttuurisessa kaupungissa puhutaan yli 120 eri kieltä.

- Kaikki me tulemme jostain ja kaikilla on omat taustansa. Mikään tausta ei silti tee kenestäkään yhtään parempaa tai huonompaa, kaikki me olemme yhtä arvokkaita. Mielestäni erilaisuus on hienoa, Ritva jatkaa.

Ymmärrystä muita kohtaan voi edistää

Ali näkee kouluttautumisen ja matkustamisen tärkeinä tekijöinä ennakkoluulojen ja -asenteiden murtamisessa.

- Kouluttautuminen on tärkeää. Lisäksi pitää matkustaa ja nähdä erilaisia asioita ja paikkoja. Ei ole olemassa vain sinun maailmasi, maailmassa on muitakin ihmisiä ja erilaisia kulttuureita ja uskontoja, Ali toteaa.

Opiskelijat pohtivat myös internetin ja sosiaalisen median vaikutusta nykypäivän kulttuuritietoisuuteen.

- Maailma on ollut avoin siitä lähtien, kun olemme saaneet internetin ja sosiaalisen median käyttöömme. Sitä kautta sä näet mitä tahansa, ennen se ei ollut mahdollista. Voit kirjoittaa hakuun vaikka ”Iranin kulttuuri” ja näet heti, millaisia kaupunkeja siellä on ja millaisia ihmisiä siellä asuu, Omid sanoo.

Ali miettii myös, että uudet ihmiset saattavat joskus suhtautua häneen varauksella sen vuoksi, että hän ei vielä puhu suomen kieltä täydellisesti. Tällöin sekä puhuja että kuulija jännittävät, että syntyy väärinymmärryksiä.

Kielen käyttäminen on kuitenkin ainoa tapa oppia sitä. Toisesta maasta tulevan ihmisen kohtaamisesta voimme saada itsellemme myös muita arvokkaita tietoja ja taitoja.

- Jokaiselta voi oppia jotakin, Ritva summaa.

Kampanjan taustaa

Vantaan kaupunki on mukana Oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun järjestämässä Olen antirasisti -kampanjassa. Kampanjan ensimmäinen osa toteutettiin syksyllä 2021. Toinen osa alkoi 24.1.2022 ja päättyy 6.2.2022. Tavoitteena on muun muassa edistää antirasistista tulevaisuutta ja rohkaista sivustaseuraajia puuttumaan rasistiseen käytökseen.

Pääset lukemaan artikkelin Lehtikuusen koululla järjestetystä paneelikeskustelusta tästä.