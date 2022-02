Koivukylän vanhustenkeskuksen kuntosali aukeaa kaikille käyttäjäryhmille

Koivukylän vanhustenkeskuksen kuntosali avataan maanantaina 7. helmikuuta normaalein aukioloajoin kaikille käyttäjäryhmille.

Kulkutunnisteen voi käydä jatkolataamassa torstaista 3. helmikuuta alkaen Dixin Vantaa-infossa tai Tikkurilan uimahallin kassalla kaikkina aukioloaikoina. Uuden kulkutunnisteen voi ostaa ainoastaan Dixin Vantaa-infosta.

Sporttikorttilaisille, joilla tunniste on jo aiemmin hankittuna, jatkolataaminen on mahdollista myös Koivukylän vanhustenkeskuksen liikunnanohjaajien toimistossa seuraavina aikoina:

to 3.2. klo 13.30-14.30, pe 4.2. klo 11.00-13.00, ti 8.2. klo 15.15-16.15 sekä ke 9.2.-20.4. (ei ke 23.2.) klo 10.00-11.00.

Sulkuaikojen alle jäänyt aika hyvitetään lataamalla kulkutunnisteelle lisäaikaa tunnisteen voimassaoloaika huomioiden. Hyvitystä ei ole mahdollista saada rahana.

Tervetuloa kuntosalille!