Länsimäen Kuntopuiston kunnostuksen suunnittelu jatkuu – vastaa kyselyyn viimeistään 20.2.!

Kaupunki suunnittelee Länsimäessä sijaitsevan Kuntopuiston (Kuntopuiston sijainti kartalla) kunnostamista, ja kunnostuksen suunnittelua varten toivotaan asukkaiden mielipiteitä.

Asukasvuorovaikutus suunnittelussa alkoi jo marraskuussa asukkaille järjestetyllä työpajalla, jossa kerättiin asukkaiden toiveita kuntopuiston uudistuksista. Moni toivoi puistoon kuntoilulaitteita ja leikkipaikalle uusia leikkivälineitä. Lisäksi toivottiin mm. kukkivia puita, penkkejä ja jatulintarhaa eli kivistä tehtyä labyrinttia.

Työpajan perusteella suunnittelu on edennyt, ja puiston kunnostuksesta on tehty yleissuunnitelma. Suunnitelmaan on sisällytetty suurin osa asukkaiden toiveista.

Kaupunki toivoo asukkaiden mielipiteitä suunnitelmasta. Mielipiteitä kartoitetaan osallistuvavantaa.fi-sivustolla olevalla kyselyllä, joka on auki 4.2.–20.2.

Kyselyssä voi kertoa mielipiteensä puiston suunnitelmista ja valita suosikkinsa puistoon ehdolla olevista kuntoilulaitteista ja leikkivälineistä. Vaihtoehdot ovat kuvina, joten lastenkin on helppo osallistua kyselyyn.

Kyselyssä esiin nousevat asiat huomioidaan Kuntopuiston tarkemmassa suunnittelussa. Suunnitelma valmistuu kevään 2022 aikana ja rakentaminen ajoittuu loppuvuodelle 2022.