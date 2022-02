Huoltovarmuuskeskus jakaa koronaviruksen kotitestejä koululaisille ja opiskelijoille

Huoltovarmuuskeskus jakaa valtion ohjeistuksen mukaisesti koronaviruksen kotitestejä perusopetuksen oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille. Testejä toimitetaan Vantaalle useammassa erässä. Testit jaetaan oppilaille ja opiskelijoille 1. vuosiluokan oppilaista alkaen. Ensimmäinen erä jaetaan vuosiluokkien 1.–4. oppilaille viikkojen 6 ja 7 aikana.

Koulut ja oppilaitokset tiedottavat huoltajia, kun testit jaetaan oppilaille ja opiskelijoille. Jokaiselle oppilaalle tarjotaan yksi testipaketti, joka sisältää viisi testiä. Testien vastaanottaminen ja niiden tekeminen on vapaaehtoista.

Kotitestit ovat osa koronaministerityöryhmän 7.1.2022 toimia koulujen terveysturvallisuuden parantamiseksi.

