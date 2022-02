Kaksoistutkinto mahdollistaa ammatillisten- ja lukio-opintojen yhdistämisen

Kaksoistutkinto tarkoittaa, että opiskelija suorittaa lukio-opintoja ammatillisen perustutkinnon ohella. Opiskelija valmistuu siis sekä ammattiin että suorittaa ylioppilastutkinnon osallistumalla ylioppilaskirjoituksiin. Opiskelijan päätoiminen oppilaitos on kuitenkin ammatillinen oppilaitos.

Jonna Asikainen, 17, suorittaa Vantaan ammattiopisto Variassa logistiikan perustutkintoa. Hän valmistuu sekä yhdistelmäajoneuvon kuljettajaksi että ylioppilaaksi, sillä hän suorittaa ammatillisten opintojen lisäksi lukiokursseja Sotungin etälukiossa.

Jonna suorittaa lukio-opinnot täysin etänä. Aviapoliksen Variaan hän kulkee junalla ja kahdella bussilla Helsingin puolelta. Kesäisin matka taittuu kevyesti mopolla. Jonna aloitti opinnot Tikkurilan lukiossa vuonna 2020, mutta päätyi kaksoistutkinnon suorittamiseen syksyllä 2021.

- Musta tuntui, ettei pelkkä lukeminen ollut ihan mun juttu, siinä oli vähän liikaa teoriaa ja istumista. Amiksessa saa tehdä enemmän konkreettisia asioita, Jonna sanoo.

Jonna päätti suorittaa kaksoistutkinnon, sillä lukiopohja valmistaa hyvin mahdollisiin jatko-opintoihin. Hän näkee tärkeänä, että kaksoistutkinnolla valmistuu kuitenkin myös suoraan ammattiin, jos jatko-opiskelu ei lopulta innostakaan.

Kurssit, jotka Jonna suoritti lukiossa, oli mahdollista hyväksilukea kaksoistutkintoon, joten opiskeluaika ei pidentynyt koulun vaihtamisesta huolimatta. Jonnan viimeinen kirjoitettava aine on syksyllä 2023. Ikä vaikuttaa hieman siihen, milloin hän saa ammattiopinnot suoritettua loppuun: hän täyttää loppukeväästä 18 vuotta, jolloin alaan liittyvien ajokorttien suorittaminen on mahdollista. Valmistumiseen vaikuttaa myös jokaisen henkilökohtainen työtahti.

- On tosi yksilöllistä, kuinka nopeasti oppii asioita, Jonna pohtii.

Kuinka kaksoistutkinto käytännössä suoritetaan?

Jonna suorittaa ammattiopintoja lähes samalla tavalla kuin muutkin. Ainoa eroavaisuus on se, ettei hänen tarvitse käydä ammattiopiston yhteisten eli YTO-aineiden tunneilla, joihin kuuluu esimerkiksi matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja. Niinä hetkinä hän ahkeroi yleensä itsenäisesti lukio-opintojen parissa. Hän päättää siis itse ajankohdan, jolloin tekee lukiotehtäviä, sillä pakollista läsnäoloa Sotungin etälukiossa ei kokeiden lisäksi ole. Jonna kiittelee opintoja joustavuudesta, sillä hän pystyy helposti yhdistämään koulun ja harrastukset. Myös lukio- ja ammattiopintojen yhdistäminen on hänestä ollut vaivatonta ja selkeää.

Opiskelijan peruskoulun päättötodistuksessa lukuaineiden keskiarvon olisi hyvä olla noin 7,5, jotta lukion opintojaksoista suoriutuminen on mahdollista. Jonna kertoo, että saa lukion opettajilta tehtävät jakson alussa. Tällöin hänelle kerrotaan myös aikataulu tehtävien suorittamiselle. Joskus tehtävien palauttamiselle saa kuitenkin laatia oman aikataulun, jolloin ne voi suorittaa itselleen sopivassa tahdissa.

Kaksoistutkinto vaatiikin omaa aikataulujen hallintaa. Varian opettajat ja Sotungin etälukion opinto-ohjaajat auttavat ja tukevat opiskelijaa opinnoissa ja huolehtivat, ettei taakka nouse kuitenkaan liian suureksi. Vaikka lukio suoritetaan etänä, opiskelija ei jää yksin.

- Opettajilta, luokanvalvojalta ja opolta voi aina kysyä apua, jos on jotain ongelmaa. Kerran viikossa mulla on myös mahdollisuus käydä Varian lukiopajassa, joka on tarkoitettu kaikille toimipisteen kaksoistutkinnon suorittajille. Sinne voi mennä tekemään tehtäviä ja sielläkin voi kysyä neuvoa. Aina saa apua, jos sitä tarvitsee, Jonna kertoo.

Jonna kertoo lopuksi vinkkinsä yhdeksäsluokkaisille, jotka harkitsevat kaksoistutkintoa:

- Kaksoistutkinto on hyvä valinta. Siinä yhdistyvät lukion ja amiksen hyvät puolet. Se myös valmistaa jatko-opintoihin, mutta kokoaikaisen pänttäämisen sijasta saat myös konkreettista tekemistä.