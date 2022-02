Lautakunta saa käsiteltäväkseen poikkeuksellisen tilinpäätöksen

Vuonna 2021 sosiaali- ja terveystoimiala alitti noin 10 miljoonalla eurolla kaupunginvaltuuston hyväksymän toimintakatteen. Suurin osa odotettua paremmasta tulokertymästä tuli valtion maksamista pandemiakorvauksista, joita kertyi 11,5 miljoonaa euroa enemmän kuin lisämäärärahaesityksessä ennakoitiin.

Lautakunta päättää suolistosyövän seulontaan sisältyvän seulontatähystystoiminnan järjestämisestä. Seulontatähystysten arvioitu määrä on Vantaalla vuonna 2022 enimmillään 500. Palvelun kokonaiskustannus on 460 euroa/seulontatähystys, jolloin kokonaiskustannus on 230 000 euroa. Vuonna 2022 suolistosyöpäseulonnan (ulosteenveritutkimus ja seulontatähystyspalvelu) kokonaiskustannus on arviolta yhteensä 368 000 euroa.

Apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö