Vantaalle oma innovaatiokilpailu Euroopan komissiolta saadun innovaatiopalkinnon ansiosta

Vantaa voitti marraskuussa 2021 Euroopan komission Nouseva eurooppalainen innovaatiokaupunki -palkinnon ja sai voiton myötä 500 000 euron palkintosumman. Kaupunginhallitus päätti tänään esityksestä palkintosumman käytöstä. Seuraavaksi esitys menee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Palkintosummasta merkittävä osa käytetään innovaatiokilpailun järjestämiseen vuosina 2022 ja 2024. Kilpailun avulla haetaan ratkaisuja kaupungin strategiasta nouseviin haasteisiin ja ideoita kaupungin kehittämiseen. Palkinnon turvin järjestetään myös innovaatioseminaarit tänä ja ensi vuonna. Seminaarissa eri tahot voivat esitellä ja jakaa kaupunkikehittämisen tapoja. Osan palkintorahasummasta saa Tempo-orkesteri, jonka musiikki oli tärkeässä osassa Vantaan hakemuksen esittelyvideossa, ja joka on myös yksi hakemuksessa mainituista sosiaalisista innovaatioista.

Kaksikielisyysohjelma päivitettiin

Kaupunginhallitus hyväksyi Vantaan uuden kaksikielisyysohjelman vuosille 2022-2025. Vantaan kaupungilla on ollut kaksikielisyysohjelma vuodesta 2013, joka nähtiin nyt tarpeelliseksi päivittää. Suomen ja ruotsin kielen asema on muuttunut vuodesta 2013 ja valtioneuvosto hyväksyi periaatepäätöksellä uuden valtakunnallisen kansalliskielistrategian 2.12.2021. Uusi kaksikielisyysohjelma tukee myös kaupungin strategiaa vahvemmin. Vantaan kaupunki on strategiassaan 2022–2025 sitoutunut varmistamaan kaksikielisyyden toteutumisen seuraamalla kaksikielisyysohjelmaa.

Resurssiviisauden tiekartta vie kohti vastuullista Vantaata

Kokouksessa hyväksyttiin myös kaupungin resurssiviisauden tiekartan päivitys. Tiekartta on ohjelma, joka ohjaa kaupunkia kohti ekologista kestävyyttä ja hiilineutraaliutta vuonna 2030. Tiekartta kokoaa yhteen tavoitteet, joilla hillitään ilmastonmuutosta ja sopeudutaan muuttuvaan ympäristöön, kehitetään kaupunkia resurssiviisaaksi sekä ylläpidetään ja edistetään luonnon monimuotoisuutta. Tiekartta hyväksyttiin vuonna 2018, ja nyt ohjelma päivitettiin kuluvalle valtuustokaudelle.

Vantaan ratikan suunnittelu etenee Tikkurilassa ja Jokiniemessä

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville Tikkurilan ja Jokiniemen asemakaavamuutoksen ja maanalaisen asemakaavan. Asemakaavan muutoksella ja maanalaisella asemakaavalla mahdollistetaan osa Vantaan ratikalle tarkoitetusta joukkoliikenteen tunneliyhteydestä Väritehtaankadun ja Kielotien välillä, joukkoliikenteen pysäkki kulkuyhteyksineen Tikkurilan rautatieaseman alapuolelle sekä tunnelin läntinen ajoyhteys Kielotielle.