Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta hyväksyi toimialan strategian vuosille 2022–2025

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan kokouksessa 15.2.2022 hyväksyttiin mm. Vantaan kaupunkistrategian kasvatuksen ja oppimisen toimialan toimeenpanosuunnitelma vuosille 2022–2025 sekä päätettiin lisätä määräaikaisesti 0,5 vuosiviikkotuntia 7. vuosiluokan tuntijakoon lukuvuodelle 2022–2023 tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen.

Kasvatuksen ja oppimisen toimialalla on valmisteltu kaupungin strategian toimeenpanosuunnitelma. Toimeenpanosuunnitelma määrittelee, miten kaupungin strategiaa toteutetaan Kasvatuksen ja oppimisen toimialalla, mitkä ovat vantaalaisen kasvun ja oppimisen polun kaiken ikäisten oppijoiden yhteiset keskeiset painopisteet ja tavoitteet strategiakauden 2022–2025 ajan. Lisäksi siinä on huomioitu opetussuunnitelmien sekä koulutuspolitiikan keskeiset kehittämisen kohdat.

Toimeenpanosuunnitelmasta vastaa kasvatuksen ja oppimisen johtoryhmä. Toimeenpanosuunnitelma on laadittu laajassa vuorovaikutuksessa henkilöstön, luottamushenkilöiden ja huoltajien kanssa ja tiiviissä vuoropuhelussa kaupunkistrategian valmistelun kanssa.

Toimeenpanosuunnitelman pohjalta laaditaan palvelualueiden toimenpideohjelmat mittareineen.

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan strategia koostuu yhteisestä visiosta ”Rakennamme yhdessä oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia” sekä kolmesta painopisteestä tavoitteineen.

Tavoitetilat painopisteittäin:

1. Edistämme oppimista vahvistamalla elinikäistä uteliaisuutta

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen ohjaavat työtämme

Digitalisaatio tukee laaja-alaista ja yksilöllistä oppimista

Hyödynnämme monipuolisia innostavia terveellisiä oppimisympäristöjä

Oppimista arvioidaan monipuolisesti ja kannustavasti

2. Mahdollistamme jokaisen kasvun omaan potentiaaliinsa

Mahdollistamme yksilölliset opintopolut, riittävästi haasteita ja oikein kohdentuvan tuen

Vahvistamme inklusiivista toimintakulttuuria

Tuemme suunnitelmallisesti henkilöstön ammatillista kehittymistä

3. Toimimme yhdessä hyvinvoinnin edistämiseksi

Oppija on osallisena toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin

Luomme arjessa toimivaa kumppanuutta perheiden kanssa

Kiusaamista vähennetään vahvistamalla kaikkien sosiaalisia- ja tunnetaitoja

Vahvistamme henkilöstön yhdessä työskentelyä (asia 7).

Päätös:

Päätettiin hyväksyä Vantaan kaupunkistrategian kasvatuksen ja oppimisen toimialan toimeenpanosuunnitelma vuosille 2022–2025. Painopisteen 1, tavoitteeseen lisättiin ”terveellisiä”: ”Hyödynnämme monipuolisia innostavia terveellisiä oppimisympäristöjä”

7.-luokkalaisille opetetaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja lukuvuonna 2022-2023

Eri tutkimusten mukaan pitkittynyt koronapandemia on vähentänyt lasten ja nuorten hyvinvointia ja vähentänyt osallisuuden kokemusta kouluyhteisössä.

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu antaa oppilaille välineitä oman hyvinvoinnin edistämiseen. Erityisen tärkeää se on siirryttäessä yläkouluun. 7. luokalla usein on siirtymä uuteen kouluun tai ainakin ryhmään, jolloin tarvitaan myös jatkuvaa ryhmäytymistä. Säännöllinen tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu toimii ryhmäyttävänä elementtinä ja tukee oppilaiden kiinnittymistä kouluun sekä lisää osallisuuden kokemusta.

Opetussuunnitelman mukaan koululla on vastuu järjestää edellytykset oppilaiden hyvinvoinnille. Opettajan tehtävänä on oppilaan hyvinvoinnin edistäminen ja seuraaminen. Oppilaan vastuulla on omalta osaltaan suhtautua koulutovereihin reilusti ja arvostavasti. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu on osa laaja-alaisen osaamisen taitoja, jotka ovat osana jokaisen oppiaineen sisältöjä ja tavoitteita.

Suomenkielisen perusopetuksen tuntijakoon esitetään määräaikaista 0,5 vuosiviikkotunnin lisäystä 7.-luokkalaisten tunne- ja vuorovaikutustaitojen opiskeluun lukuvuodelle 2022–2023. Lisäys rahoitetaan valtion opetus- ja kulttuuriministeriön SKY-hankkeelle myönnetystä rahoituksesta, kokonaiskustannus lukuvuodelle 2022–2023 on 160 000 €. Tavoitteena on oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistuminen ja opettajien osaamisen lisääntyminen tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisessa. Lisäresurssin vaikuttavuutta arvioidaan lukuvuoden 2022–2023 aikana (asia 12).

Päätös:

Päätettiin

a) lisätä määräaikaisesti 0,5 vuosiviikkotuntia 7. vuosiluokan tuntijakoon lukuvuodelle 2022–2023 tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen valtion SKY-hankkeen rahoituksella.

b) että vuosiviikkotuntimäärä nousee 7-luokkalaisilla nykyisestä 30,5 vuosiviikkotunnista 31 vuosiviikkotuntiin lukuvuodeksi 2022–2023. Muutos koskee opetuslautakunnan 8.6.2020 § 18 hyväksymää tuntijakoa.

Esityslistalla lisäksi:

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuosikatsaus 2021 (asia 6)

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan valmiussuunnitelma (asia 8)

Varhaiskasvatuspaikan järjestämistä ohjaavat periaatteet 1.3.2022 alkaen (asia 9)

Ohjelma työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja palkitsemisen parantamiseksi sekä rekrytointilisien laajentamiseksi Vantaan varhaiskasvatuksessa (asia 10)

Päiväkodinjohtajan virkasuhteisen vakanssin (406712) perustaminen (asia 11)

Ajankohtaisissa asioissa kaupunginlakimies Sari-Anna Pennanen ja vastaava hallintoasiantuntija Henna Yli-Leppälä esittelivät kokouskäytänteitä ja vaikuttamista lautakunnassa. Projektisuunnittelija Mari Grönroos esittelit Vantaan kasvun ja oppimisen varhaista tukea varhaiskasvatuksesta alkuopetukseen ja apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske kasvatuksen ja oppimisen toimialan kaupunkistrategian toimeenpanosuunnitelmaa (asia 7).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan tai vähäisin muutoksin.

