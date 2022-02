Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi tilinpäätöksen

Lautakunta hyväksyi vuoden 2021 sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikatsauksen, ja esittää toimialan tilinpäätöksen hyväksymistä kaupungin valtuustolle. Toimialan talous pysyi talousarviossa pandemian lisämenoista huolimatta. Valtio korvasi suunnitellusti pandemiamenoja.

Lautakunta kiittää sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä vuoden 2021 koronapandemian aikana tehdystä hyvästä työstä. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö on pystynyt samanaikaisesti tarjoamaan normaalit palvelut, ja hoitamaan koronapandemian vaatimat toimet. Lautakunta pyytää toimialaa selvittämään työntekijöiden kertapalkitsemista tämän johdosta.

Lautakunta päätti lisäksi suolistosyövän seulontaan sisältyvän seulontatähystystoiminnan järjestämisestä. Seulontatähystysten arvioitu määrä on Vantaalla vuonna 2022 enimmillään 500. Palvelun kokonaiskustannus on 460 euroa/seulontatähystys, jolloin kokonaiskustannus on 230 000 euroa. Vuonna suolistosyöpäseulonnan kokonaiskustannus on arviolta yhteensä 368 000 euroa.

Tutustu kokouksen asialistaan ja liitetiedostoihin.

Lisätietoja:

Apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö: timo.aronkyto@vantaa.fi. p. 09 8392 2800