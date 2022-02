Kaupunkiympäristölautakunta esittää nähtäville Kivistön tapahtuma-areenan kaavaa

Kaupunkiympäristölautakunta kokoontui 15.2. Käsittelyssä tuolloin oli muun muassa Kivistön tapahtuma-areenan asemakaavamuutos. Lautakunta päätti esittää kaavamuutoksen asettamista nähtäville. Asia etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn.



Kivistöön on suunnitteilla Areena 3.3 -niminen hanke, joka mahdollistaa suurtapahtumien järjestämisen. Hanke koostuu monitoimiareenasta, hotellista, ravintola-, liike-, urheilu- ja toimistotiloista ja sijoittuu Kivistön keskustaan, Kehäradan eteläpuolelle, Kivistön juna-aseman välittömään läheisyyteen. Suunnittelualue on kooltaan noin 4 hehtaaria. Hankkeella on toteutuessaan valtakunnallista merkitystä kansainvälisten jalkapallo-otteluiden ja erilaisten kulttuuritilaisuuksien kuten konserttien järjestämisessä. Jalkapallo-otteluiden suunniteltu kapasiteetti on noin 17 000 katsomopaikkaa ja konserttitapahtuman noin 30 000-32 000 asiakaspaikkaa.



Suurtapahtumien asiakasvirtojen oletetaan pääosin saapuvan junalla Kivistön asemalle. Suurtapahtumien aikainen henkilöautojen pysäköinti järjestetään osittain kaava-alueen ulkopuolella erikseen vuokrattavilla etäpysäköintialueilla ja niistä järjestetään bussikuljetukset. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa monitoimiareenaa ja koko Kivistön keskustaa sekä liityntäpysäköintiä palveleva yhteinen 1000 autopaikan pysäköintilaitos Kivistön keskustaan. Kaava sallii myös kahden maanalaisen pysäköintitason rakentamisen sekä maanpäällisen pysäköintilaitoksen rakentamisen.



Lautakunnan puolueryhmät jättivät asiaan useita pöytäkirjalausumia koskien muun muassa luonnon huomioimista tiivistyvässä kaupungissa, liikenteen sujuvuuden ja riittävien pysäköintipaikkojen varmistamista alueella, sekä lisäselvityksen saamista areenatoimijasta. Tarkat lausumien sanamuodot tulevat kokouksen pöytäkirjaan.

Vantaan Energian lämpövaraston kaava nähtäville

Lautakunta päätti esittää nähtäville myös Vantaan Energian maanalaisen lämpövaraston edellyttämää kaavamuutosta. Asia etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn. Vantaan Energia suunnittelee maanlaista lämmön kausivarastoa Vantaan Kuninkaalaan. Maan alle louhittava lämpöenergian varasto mahdollistaa kesän lämmön talteenoton talvea varten. Hanke on maailman suurin maanalainen lämpövarasto. Lisää aiheesta kokouksen ennakkotiedotteessa.

Alkavia asemakaavatöitä eri puolilla Vantaata

Koisotielle kaupungin tukikohtaan suunnitellaan kaavamuutosta. Tukikohdan käytössä on nykyisellään iso osa asemakaavassa talvipuutarhaksi osoitettua aluetta. Nyt asemakaavaa muutetaan vastaamaan olemassa olevaa tilannetta ja tukikohdan tarpeita.



Ulkoniityn alueella Varistossa kaavamuutoksen tavoitteena on lisätä kaupungin pientalotonttitarjontaa. Yleiskaavan täydennysrakentamisalueelle nykyisille korttelialueille ja Ulkoniityn puistoon kaavoitetaan pientalotontteja olemassa olevaa kaupunkirakennetta tiivistäen.



Elmon urheilupuistolle varattu alue edellyttää uutta katuliittymää Asolanväylältä Elmoon. Samassa yhteydessä kaavoitetaan tilaa päivittäistavarakaupalle Valtimotien pohjoispuolella.



Alkavat kaavatyöt tuotiin lautakunnalle tiedoksi (asia 4). Alkavista kaavatöistä tehdään aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan suunnittelun lähtökohdista, kaavatyön etenemisestä ja siihen osallistumisesta. Vireille tulleiden kaavojen etenemistä voi seurata muun muassa internetissä www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat. Kaavaehdotuksen valmistuessa se tuodaan lautakunnan käsittelyyn, josta se etenee kaupunginhallituksen päätöksellä nähtäville.



Kaupunkiympäristölautakunnan maaliskuun kokous päätettiin siirtää ajankohdasta 15.3. viikolla eteenpäin pidettäväksi tiistaina 22.3.2022. Kokouksen siirtäminen on tarpeen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuuston sekä aluehallituksen järjestäytymiskokousten vuoksi.



Kaikki kokouksen asiat päätettiin esitysten mukaisesti paitsi asia 10: oikaisuvaatimus poikkeamislupapäätökseen koskien Salpakuja 2:ta, joka jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen. Asia koski poikkeamislupaa, jolla olisi toteutettu päivittäistavarakauppa Porttipuistoon. Poikkeamislupaa ei olla myönnetty alueen nykyisen kaavatilanteen ja tulevien kehittämistavoitteiden turvaamiseksi. Nykyinen asemakaava kieltää päivittäistavarakaupan myymälän sijoittamisen kiinteistölle. Kaupungin periaatteena on, että päivittäistavarakaupan sijoittuminen ratkaistaan asemakaavalla riittävien selvitysten perusteella, ei poikkeamisluvalla.





Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi