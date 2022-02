Lumien nopea sulaminen aiheuttaa tulvariskejä Vantaalla – kaupunki jatkaa lumien aurausta ja avaa sadevesikaivoja

Suuren lumimäärän ja viime päivien nopeiden lämpötilavaihteluiden takia kadut ovat paikoin hyvin liukkaita ja loskaisia. Lisävaikeuksia on viime päivinä aiheuttanut katujen sadevesikaivojen tukkeutuminen kaduilla olevan jään vuoksi, ja siitä aiheutuva tulvimisriski.

Kaupungin kunnossapito työskentelee täydellä teholla auraten lunta, hiekoittaen katuja ja kuljettaen lunta kaupungin lumenvastaanottopaikoille Kulomäkeen, Vehkalanmäkeen ja Koisotielle. Lisäksi kunnossapito avaa umpeen jäätyneitä sadevesikaivoja katualueella.

Työtä tehdään mahdollisimman nopeasti, mutta katujen ja sadevesikaivojen suuren määrän takia urakassa kestää, ja kaupunkilaisilta toivotaan kärsivällisyyttä. Kaupungin vastuulla olevia aurattavia teitä on noin 1600 kilometriä ja katualueella olevia sadevesikaivoja tuhansia. Toki sadevesikaivoista vain osa on tukkeutunut, ja suuri osa kaduista on jo aurattu.

Yksityisillä alueilla vastuu aurauksesta, hiekoituksesta ja sadevesikaivojen avoinna pitämisestä on kiinteistön omistajalla. Kiinteistönomistajat voivat sulattaa tontillaan olevia kiinni jäätyneitä sadevesikaivoja kuuman veden avulla.

Tulvat voivat aiheuttaa katujen sulkemista tilapäisesti

Sulamisvedet voivat aiheuttaa paikallisia tulvia katualueilla. Katuja voidaan joutua tilapäisesti sulkemaan ja ohjaamaan liikennettä kiertoreitille.

Sotungissa Nybyggetintie on jouduttu tulvan vuoksi katkaisemaan liikenteeltä välillä Mäntykummuntie-Sotungintie. Tasakalliontien parkkialueelle ajetaan Kalkkiuunintien tai Mäntykummuntien kautta. Vihdintiellä Varistossa liikennettä hidastaa tien tulviminen.

Päivitämme tietoja paikallisista tulvista tähän uutiseen. Pääväylien tulvimisesta tiedotamme erikseen.

Välitöntä vaaraa ihmisille tai rakennuksille aiheutuvissa tulvatilanteissa tulisi ottaa yhteyttä hätäkeskukseen numeroon 112. Muissa tapauksissa Vantaa-infoon (yhteystiedot osoitteessa vantaa.fi/vantaainfo).

Auraamista ja hiekoitusta vaativista kaduista voi ilmoittaa antamalla palautetta Aurauksen ja hiekoituksen pikapalaute -palvelussa.

Lisätietoja katujen kunnossapidosta