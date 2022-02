​Kaupunkitilalautakunta esittää toimitilatontin myyntiä Tuupakassa 5,2 miljoonalla eurolla

Kaupunkitilalautakunta kokoontui 16.2. Lautakunta käsitteli kokouksessaan muun muassa toimitilatontin myyntiä Tuupakassa. Suurikokoiselle, noin 3,7 hehtaarin kokoiselle tontille Tuupakantien varteen, Kehä III:n kupeeseen sijoittuisi energianhallintayhtiö Eaton Power Quality Oy:n toimisto-, tuotanto-, ja varastotilat. Rakennuksesta on tulossa työpaikka 300:lle yhtiön työntekijälle. Hankkeen rakentaa Jatke toimitilat Oy, jonka perustamalle kiinteistöyhtiölle tontin myyntiä esitetään. Eaton Power Quality Oy on kansainvälinen yritys, jolla on yli 97 000 työntekijää 175 maassa.



Tontin kauppahinta on 5,2 miljoonaa euroa. Kaupan toteutumisen ehtona on muun muassa, että tontin rakennusoikeudesta on käytettävä vähintään 2/3 kolmen vuoden sisällä. Asia etenee lautakunnasta kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Useita tonttien tarjouskilpailuja tulossa

Lautakunnan käsittelyssä oli kolmen tarjouskilpailun järjestäminen (asiat 14-16). Keimolanmäessä tarjouskilpailu järjestetään kahdesta pientalotontista, joille tulisi toteuttaa ekologista omistusasumista. Tontit myydään perustettavalle asunto-osakeyhtiölle. Hakunilassa tarjouskilpailujen kohteena on Saagatien päässä sijaitsevat asuinkerrostalotontit sekä rivitalotontti. Kaikki kilpailut on tarkoitus järjestää vuoden 2022 aikana.



Lisäksi kaupunkitilalautakunta päätti antaa suunnitteluvaraukset Tikkurilan jokirantaan suunnitellulle sauna-ravintolalle (asia 12) sekä Kivistöön suunniteltua tapahtuma-areenaa ja hotellia palvelevalle pysäköintilaitokselle (asia 13).

Suosittu Jokiuomanpuisto Martinlaaksossa uudistuu – asukkaat ja paikalliset toimijat mukaan suunnitteluun

Lautakunnalle esiteltiin Jokiuomanpuiston suunnitelmaa. 1980-luvulla rakennettu Myyrmäen ja Martinlaakson kaupunginosien välinen laaja puistokokonaisuus on kunnostamisen ja toimintojen kehittämisen tarpeessa. Rakenteiden ja varusteiden tekninen käyttöikä on monin osin saavutettu. Uudistuvat Myyrmäen ja Martinlaakson keskustat ja alueiden kehittämishankkeet, sekä asuin- ja kerrostalorakentaminen tuovat puistoalueelle lisää käyttäjiä. Tulevaisuudessa Jokiuomapuisto palvelee yhä useampia asukkaita ja erilaisien tapahtumien järjestäjiä. Suunnitelmassa on esitetty muun muassa leikki- ja lähiliikuntapaikkaa laajennettavan ja siirrettävän keskeisemmälle alueelle. Puiston keskiosassa oleva tapahtumakenttä on tarpeen uusia, alueen hulevesiallas kunnostaa, tuoda kalusteita istuskeluun ja oleskeluun, uusia istutuksia ja selkiyttää pysäköintiä. Puiston valaistukseen, kalusteisiin ja varusteisiin kiinnitetään erityistä huomiota ja ne suunnitellaan yhteneväisiksi koko alueelle. Alueen suunnittelussa pyritään mahdollisimman hyvin ottamaan huomioon esteettömyys ja erilaiset käyttäjäryhmät.



Lautakunta päätti palauttaa puistosuunnitelman valmisteluun, jotta suunnitelmasta käydään vielä vuorovaikutusta alueen asukkaiden ja paikallisten toimijoiden kanssa. Asukasvuorovaikutusta järjestetään, ja asia tuodaan uudelleen lautakunnan käsittelyyn, vielä tämän kevään aikana. Puiston uudistamisen alustava kustannusarvio on noin 2 miljoonaa euroa, ja sen on tarkoitus jakaantua useammalle vuodelle.



Kaikki muut kokouksen asiat päätettiin esitysten mukaisesti.



Kaupunkitilalautakunnan maaliskuun kokous päätettiin siirtää ajankohdasta 16.3. viikolla eteenpäin pidettäväksi keskiviikkona 23.3.2022. Kokouksen siirtäminen on tarpeen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuuston sekä aluehallituksen järjestäytymiskokousten vuoksi.



