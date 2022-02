3.–5.-luokkalaisten maskisuosituksesta luovutaan – muiden maskinkäyttöä jatketaan maaliskuun ajan

Koronakoordinaatioryhmä linjasi, että 3.–5.-luokkalaisten maskivelvoitteesta luovutaan 1.3. alkaen. Maskia saa halutessaan edelleen käyttää ja maskeja on saatavilla kouluissa.

Pääkaupunkiseudulla on toistaiseksi voimassa laaja maskisuositus. Maskia suositellaan käytettäväksi koulutiloissa kuudennesta luokasta eteenpäin. Maskia suositellaan käytettäväksi riippumatta siitä, kuinka monta rokotusannosta henkilö on saanut.

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja oppilaitosten henkilöstöllä on velvollisuus käyttää maskia. Lisäksi kouluissa ja oppilaitoksissa tulee noudattaa muita koronaohjeita. Varhaiskasvatuksessa huoltajia suositellaan käyttämään maskia, kun he tuovat ja hakevat lasta.

Päiväkotiin, kouluun, oppilaitokseen tai nuorisotiloihin ei saa tulla kipeänä, vaikka oireet olisivat lieviä. Koronaan sairastuneen tulee jäädä kotiin viiden vuorokauden ajaksi.

Päiväkodeissa, peruskouluissa, lukioissa ja ammattiopisto Variassa voidaan järjestää vanhempainiltoja paikan päällä. Mahdollisuuksien mukaan niissä hyödynnetään hybriditoteutusta, jolloin myös etäosallistuminen olisi mahdollista. Vanhojen tanssit voidaan järjestää yleisön kera rajoitukset ja suositukset huomioiden. Lukiot informoivat opiskelijoita ja huoltajia vanhojen tanssien ajankohdasta.

Koronan kotitestit jaetaan lähiaikoina 5.–9.-luokkalaisille ja toisen asteen opiskelijoille.

Päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa lopetetaan koronaan sairastuneista tiedottaminen ja altistusviestien lähettäminen huoltajille 28.2. alkaen. Rehtorit tiedottavat tarkemmin muista koulujen rajoitusten purkuun liittyvistä muutoksista.

Rajoitukset ulkomaille suuntautuviin opintomatkoihin ja opiskelijavaihtoon liittyen poistuvat 15.3.

Lisäksi tilojen ja pintojen tehostettua puhdistamista jatketaan pääsiäiseen saakka.

Alla tiedote aiheesta eri kielillä, kun käännökset valmistuvat. Below you will find the information in other languages as soon as the translations are ready to be published.

Ruotsi

Englanti

Eesti keel (viro)



Русский (venäjä)



Soomaali (somali)



Shqip (albania)



(arabia) فيروس كورونا / عربية