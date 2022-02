Vantaan ja Keravan sote-palveluiden sovittamistyö hyvinvointialueelle lähtee liikkeelle

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuoden 2023 alussa. Hyvinvointialueen palvelut koostetaan nykyisistä Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveyspalveluista sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastuspalveluista. Kevään 2022 aikana hyvinvointialueen muodostavien palveluiden johto, hyvinvointialueen valmistelijat sekä Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeen edustajat alkavat kokoontua yhteisiin työryhmiin palveluiden yhteensovittamisen merkeissä. Työryhmien tehtäviin kuuluvat mm. yhdistettävien tehtävien selvittäminen sekä kriittisten osioiden ja muutosjohtamisen tarpeiden tunnistaminen. Ryhmien työ varmistaa osaltaan palveluiden turvallisen siirtymän toteutumista, niin hyvinvointialueen asukkaiden kuin sille siirtyvän henkilöstönkin kohdalla.

Vantaalle ja Keravalle haetaan rahoitusta Euroopan elpymis- ja palautumistukivälineen kautta

Vantaa ja Kerava hakevat lisärahoitusta sote-palveluiden kehittämiseen EU:n kertaluonteiseen elpymisvälineeseen kuuluvasta elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF). Haku kohdistuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistamista ja kustannusvaikuttavuuden lisäämistä tukevien palveluiden kehittämiseen. Palveluiden kehittämistyön on suunniteltu kohdistuvan hoitoon pääsyn nopeuttamiseen sähköisin menetelmin sekä sähköisen perhekeskuksen ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualustan konseptien kehittämiseen. Kehittämistyöllä suunnitellaan tuotavan sosiaali- ja terveyspalveluita eri kohderyhmille helpommin saavutettaviksi sähköisten palveluiden avulla.

Ikääntyvien palveluiden kehittämisen rahoitus varmistunut

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeesta on myönnetty Vantaalle ja Keravalle rahoitusta ikääntyvien kotona tuotettavien palveluiden ja digitaalisuuden kehittämiseen. Rahoitus on myönnetty täysimääräisenä ja on määrältään 1 128 420€.

Hankkeessa tehtyä kehittämistyötä viedään myös vuoden 2022 aikana entistä laajemmin Vantaan ja Keravan sote-palveluiden tueksi arjen työhön. Hankkeessa kehitetystä Oppaasta päihteiden käytöstä huolestuneille otetaan laajempi, paranneltu painos alueen toimijoiden käyttöön, chat-palveluita otetaan käyttöön laajemmin sekä avointen kohtaamispaikkojen mallia alueella kehitetään edelleen.