Vantaan kaupungin omistamaa Kaunialan sairaalaa esitetään myytäväksi

Vantaan kaupunki on valmistellut Kaunialan sairaalan omistuksesta luopumista tavoitteena löytää ratkaisu, jolla sairaalan toimintaa voidaan kehittää pitkäjänteisesti. Julkinen tarjouskilpailu järjestettiin tammikuussa 2022, ja yhtiön myynti on Vantaan kaupunginhallituksen käsittelyssä 28.2. Esityksenä on, että kaupunki myy Kaunialan Sairaala Oy:n osakekannan ja sairaalakiinteistön ryhmittymä Attendo Oy:lle ja sen tytäryhtiö Kiinteistö Oy Kaunialan Sairaalalle.

Vantaan kaupunki omistaa kokonaan Kauniaisissa toimivan sairaalakokonaisuuden, joka koostuu Kaunialan sairaalakiinteistöstä ja kiinteistöllä sairaalatoimintaa harjoittavasta Kaunialan Sairaala Oy:stä. Yhtiö tuottaa sairaalatasoista kuntoutusta ja vanhusten ympärivuorokautista hoivaa sekä sosiaali- ja terveyspalveluja sotainvalideille ja muille veteraanilainsäädännön mukaisesti hoidettaville. Lisäksi yhtiö tuottaa vanhusten ja vammaisten kotipalveluja sekä avohoidon terapia- ja vastaanottopalveluja. Vuoden 2021 lopussa yhtiö työllisti 300 henkilöä.

Maineikkaan Kaunialan sairaalan kehittämispotentiaali on huomattava. Koska sairaala sijaitsee Kauniaisissa eikä sairaalalle ole hyviä kulkuyhteyksiä Vantaalta, ei yhtiöllä kuitenkaan nähdä pitkällä aikavälillä asemaa kaupungin palvelutuotannossa. Lisäksi toiminnan kehittäminen vaatisi merkittäviä kiinteistöinvestointeja, joihin kaupungilla ei ole mahdollisuuksia lähivuosien muiden suurten investointitarpeiden takia. Tavoitteena on, että Kaunialan sairaalan toiminta siirtyy omistajalle, jolla on taitoa, resursseja ja tahtoa kehittää toimintaa pitkäjänteisesti ja taloudellisesti järkevällä tavalla.

Parhaaksi vaihtoehdoksi yhtiön toiminnan jatkokehittämiselle on arvioitu Vantaan kaupungin omistuksesta luopuminen ja tehostetun palveluasumisen sekä sairaanhoito- ja kuntoutuspalveluiden hankinnan kilpailuttaminen. Kyseessä on siis kokonaisjärjestely, joka koostuu Kaunialan Sairaala Oy:n ja Kaunialan sairaalan kiinteistön myymisestä sekä palvelujen hankinnasta. Yhtiön toiminnasta kiinnostuneita tahoja kartoitettiin vuoden 2021 aikana ja lopullinen tarjousten jättämisen määräaika hankintamenettelyssä oli helmikuussa 2022. Esitys on, että Vantaa myy yhtiön ja kiinteistön ryhmittymä Attendo Oy:lle ja sen tytäryhtiö Kiinteistö Oy Kaunialan Sairaalalle, ja tavoitteena on, että kaupan täytäntöönpano tapahtuu toukokuussa 2022. Sopimukseen kuuluu myös tehostetun palveluasumisen sekä sairaanhoito- ja kuntoutuspalveluiden tuottamista Vantaan kaupungille. Vantaan kaupunginhallitus päättää asiasta 28.2.

Kaupan kohteena on Kaunialan Sairaala Oy:n osakekanta, joten henkilöstön työnantajana jatkaa Kaunialan Sairaala Oy. Yhtiön henkilöstöä sekä sairaalan asiakkaita ja omaisia on tiedotettu erikseen yrityskaupan valmistelusta. Omistajanvaihdoksella ei ole vaikutusta asiakkaiden palveluun eli hoito jatkuu normaalisti. Myös sotainvalidien ja -veteraanien palvelut jatkuvat entiseen tapaan, ja Kauniala täten jatkaa sotavammasairaalaperintöä.

