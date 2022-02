”Parhaat suomen opettajat ovat olleet suomenkieliset ystävät” – kielet kohtaavat Lumon lukiossa

Lumon lukiotorin puiden katveessa käy välituntisin iloinen hyörinä, kun ajatuksia vaihdetaan suomen lisäksi kymmenillä muilla kielillä. Läsnä ovat siis myös monet kulttuurit. Lumossa onkin kuluvana lukuvuonna 37 kotikieltä, noin neljänneksellä opiskelijoista on muu äidinkieli kuin suomi. Näin ollen suomea opiskellaan paljon muutoinkin kuin äidinkielenä.

Lumon lukiossa toimii Vantaan ainoa LUVA-ryhmä, joka nimensä mukaisesti valmistaa lukio-opintoihin, erityisesti nk. lukiosuomen hallintaan. Tämän vuoden luvalaiset tulevat mm. Kiinasta, Lähi-idästä, Afrikasta ja Venäjältä.

Lumon lukion kansainvälinen arki välittyy parhaiten esittelemällä joitakin koulun opiskelijoista:

- Valitsin Lumon juuri sen vuoksi, että siellä on monenlaisia opiskelijoita, Noora Dahhouki kertoo.

Nooran mukaan nuoret puhuvat avoimesti omasta syntyperästään ja toisinaan myös uskonnostaan.

- Puhun kotona arabiaa, mutta koulussa pääosin englantia ja suomea.

Toisinaan Noora kehottaa ystäviään huudahtaen arabiaksi ”Yalla!”, kun on aika lähteä johonkin.

Myös Ahmed Abdulraheemin ja Mohamad Manlan äidinkieli on arabia ja molemmat osaavat myös turkkia. Käy ilmi, että Lumossa on edustettuna arabian eri variantteja, jotka poikkeavat melkoisesti toisistaan. Esimerkiksi arabian kieli Irakissa ja Marokossa ovat niin erilaista, ettei puhujien aina ole helppo ymmärtää toisiaan. Ahmed on Lumossa laajentanut kielirepertuaariaan edelleen; hän on suorittanut ranskan, espanjan ja japanin opintoja.

Larissa Kiefer Caldas on yksi harvoista portugalin puhujista Lumossa. Larissa on kuitenkin opettanut äidinkieltään kavereilleen. Hän esimerkiksi lohduttaa stressaavia opiskelutovereitaan sanomalla tukalissa tilanteissa ”Tranquilo”. Pitää siis ottaa rauhallisesti.

Larissan pari vanhojen tansseissa oli nepalilaisen taustan omaava Diraj ”Danny” Shrestha. Danny on oppinut sujuvan suomen nopeasti.

- Minulle parhaat suomen opettajat ovat olleet hyvät, suomenkieliset ystävät, Danny kertoo.

Ystävyyttä yli kulttuureiden

Noora, Larissa ja Danny pohtivat yhdessä suomalaisen kulttuurin ominaispiirteitä. He ovat yhdenmielisiä siitä, että yksilökeskeisyys on suomalaisessa kulttuurissa korostuva arvo. Omien kulttuuriensa perustana kaikki mainitsevat perhekeskeisyyden ja yhteisöllisyyden. Myös uskonnon merkitys ja siihen liittyvät perinteet arjessa ovat heidän kulttuureissaan keskeisempiä verrattuna suomalaisen kulttuurin tapoihin.

Ensimmäisen vuoden opiskelijat Jordan Jabarin, Ken Nässling ja Mahamed Mohamed muodostavat kaveriporukan, jossa kielimuurin rasitetta ei tunneta. Jordanin äidinkieli on englanti, hän on käynyt koulua aiemmin Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Kenin äidinkieli on suomi, mutta suvussa puhutaan myös ruotsia. Mahamed puhuu somalikieltä ja on siten osa Lumon verraten laajaa somaliyhteisöä. Nämä kolme poikaa ovat täynnä nuorta energiaa, hulvattomia juttuja ja ystävyyden iloa. Jordan korostaa positiivisen ajattelun voimaa:

- When life gives you lemons, make lemonade!

Lumon lukiossa on mahtava inhimillinen ja kansainvälinen resurssi. Uuden opetussuunnitelman mukainen kieliprofiili mahdollistaa kokonaisvaltaisen kieliosaamisen tunnustamisen, minkä vuoksi se on otettu Lumossa ilolla vastaan. On aika huomioida muu kuin muodollisten opintojen seurauksena syntynyt kielitaito. Yksilöiden maailmassa voimatekijöitä ovat kommunikaatio ja keskinäinen arvostus.

