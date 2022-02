Vantaan kaupungintalo, Vernissa ja Martinus valaistaan Ukrainan väreissä

Kaupungintalo valaistaan Ukrainan väreillä illalla 25.2.

Vantaan kaupunki haluaa osoittaa tukensa ukrainalaisille Venäjän aloittamien sotatoimien vuoksi.

Vantaa valaisee kaupungintalon sekä Vernissan ja Martinuksen kulttuuritalot Ukrainan lipun väreillä. Valaistus alkaa perjantaina 25.2. illalla ja jatkuu perjantaihin 4.3. asti.

”Haluamme osoittaa täyden tukemme Ukrainalle sekä kunnioittaa heidän itsenäisyyttään tässä erittäin surullisessa tilanteessa. Olemme oikeuden puolella. Tämä on meille kunnia-asia", sanoo Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Vastaavanlaista tukea Ukrainalle on osoitettu myös muualla Suomessa ja maailmassa valaistusten avulla. Esimerkiksi ulkoministeriön Merikasarmi on osoittanut valaisullaan solidaarisuutta Ukrainalle, samoin on valaistu Helsingin kaupungintalo, Turun kirjastosilta ja Espoon Kulttuurikeskus. Myös ikoninen Brandenburgin portti Berliinissä valaistiin Ukrainan sinikeltaisin värein.