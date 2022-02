Opiskelijakunnat ovat keskeisiä vaikuttajia ja toiminnan kehittäjiä

Kaapo Sevon ja Mimmi Jokinen. Kuva: Sercan Alkan

Vantaan lukioiden ja ammattiopisto Varian opiskelijakuntien hallitukset tapaavat kahdesti vuodessa. Torstaina 17.2.2022 tapaaminen järjestettiin vihdoin kasvotusten, kahden vuoden tauon jälkeen. Kaapo Sevon ja Mimmi Jokinen kertoivat, millaista opiskelijakunnan toiminta käytännössä on.

Kaikissa Vantaan lukioissa ja ammattiopisto Variassa toimii oma opiskelijakuntansa, joka muodostuu koulun opiskelijoista. Opiskelijakunnan ohjaava opettaja tukee toimintaa. Opiskelijakunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta. Lisäksi yhteishenkeä nostattavien ja hyvinvointia tukevien tapahtumien järjestäminen kuuluu työlistalle. Merkittävä osa toimintaa on myös opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjän välisen yhteistyön kehittäminen.

17.2.2022 järjestetyssä tapaamisessa opiskelijakunnat verkostoituivat, kehittivät toimintaansa ja suunnittelivat jo vuotta 2023 yhdessä toisen asteen koulutuksen johdon kanssa.

Kaapo Sevon ja Mimmi Jokinen ovat molemmat opiskelijakuntien hallitusten puheenjohtajia, Kaapo Vaskivuoresta ja Mimmi Tikkurilasta.

- Ilman opiskelijakunnan hallitusta opiskelijoiden ääni ei tule kuuluviin, vaan se jää hiljaiseloon, eikä koulun hallinto voi kehittyä, Kaapo painottaa.

Myös Mimmi korostaa opiskelijakunnan merkitystä:

- Opiskelijakunta on ehdottomasti tärkein vaikuttajaelin koulussa. On myös tärkeää, että aktivoimme muita opiskelijoita.

Opiskelijakunnan hallitus valitaan useimmiten vaaleilla. Säännöllisesti järjestettävät hallituksen kokoukset ovat kuitenkin avoimia kaikille opiskelijoille.

Merkityksellistä ja yhteisöllistä toimintaa

Opiskelijakunnan hallituksesta valitaan opiskelijaedustajia myös oppilaitosten johtoryhmiin. Edustajia on mukana niin ikään oppilaitoksen erilaisissa työryhmissä.

Opiskelijakunnat ovatkin mukana monenlaisissa keskusteluissa. Kyseessä voi olla esimerkiksi koulun viihtyvyyteen liittyvää pohdintaa, mutta myös rehtori saattaa ottaa yhteyttä.

- Jos rehtori haluaa palautetta opiskelijahuollon laadusta tai vaikka psykologi- tai opopalveluiden saatavuudesta, niin meidän näkemyksellämme on merkitys siinä, Kaapo kertoo.

Kaapo kertoo myös, että Vaskivuoren hallituksessa on erillinen työryhmä, joka koostuu puheenjohtajistosta ja kahdesta vapaaehtoisesta henkilöstä. Työryhmä vaati taannoin koulun johdolta selkeämmät ohjeet sellaisten tilanteiden varalta, joissa opiskelija kohtaa seksuaalista häirintää.

- Se oli sellainen hetki, joka vähän pysäytti ja ymmärsin, kuinka tärkeää tämä toiminta on, Kaapo sanoo.

Vakavien aiheiden lisäksi opiskelijakunta järjestää hauskoja tapahtumia ja osallistaa muita opiskelijoita.

- Meillä on Tikkurilassa vuosikalenteri, jonka mukaan tapahtumia järjestetään: halloween, ystävänpäivä ja joulu. Sitten on myös kevätjuhla, kun päästään lomalle, Mimmi luettelee.

Kaapo lisää:

- Meillä on aika samankaltainen vuosikalenteri. Viime vuonna brändäsimme myös Back to school –tapahtuman, joka on erityisesti ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille suunnattu tapahtuma.

Sekä Vaskivuoressa että Tikkurilassa opiskelee noin tuhat nuorta. Mimmi kertoo, että Tikkurilan lukion suuresta opiskelijamäärästä huolimatta heillä on hyvät mahdollisuudet olla yhteydessä opettajiin, rehtoriin ja vieläkin ylempään tahoon.

- Olen todella ylpeä omassa koulussani siitä, että pääsen vaikuttamaan jopa opetuksen tilanteeseen. Se on parasta.