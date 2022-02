Vantaan kaupunki myy Kaunialan sairaalan Attendolle

Vantaan kaupunki luopuu yhtiönsä Kaunialan Sairaala Oy:n omistuksesta. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 28.2. Kaunialan Sairaala Oy:n osakekannan ja sairaalakiinteistön myynnin ryhmittymä Attendo Oy:lle ja sen tytäryhtiö Kiinteistö Oy Kaunialan Sairaalalle. Omistajanvaihdos mahdollistaa sairaalan toiminnan kehittämisen pitkäjänteisesti. Omistajanvaihdoksella ei ole vaikutusta asiakkaiden hoitoon Kaunialassa.

Vantaan kaupunki omistaa kokonaan Kauniaisissa toimivan sairaalakokonaisuuden, joka koostuu Kaunialan sairaalakiinteistöstä ja kiinteistöllä sairaalatoimintaa harjoittavasta Kaunialan Sairaala Oy:stä. Yhtiö tuottaa sairaalatasoista kuntoutusta ja vanhusten ympärivuorokautista hoivaa sekä sosiaali- ja terveyspalveluja sotainvalideille ja muille veteraanilainsäädännön mukaisesti hoidettaville. Lisäksi yhtiö tuottaa vanhusten ja vammaisten kotipalveluja sekä avohoidon terapia- ja vastaanottopalveluja. Vuoden 2021 lopussa yhtiö työllisti 300 henkilöä.

Maineikkaan Kaunialan sairaalan kehittämispotentiaali on huomattava. Koska sairaala sijaitsee Kauniaisissa eikä sairaalalle ole hyviä kulkuyhteyksiä Vantaalta, ei yhtiöllä kuitenkaan nähdä pitkällä aikavälillä asemaa kaupungin palvelutuotannossa. Lisäksi toiminnan kehittäminen vaatisi merkittäviä kiinteistöinvestointeja, joihin kaupungilla ei ole mahdollisuuksia lähivuosien muiden suurten investointitarpeiden takia. Tavoitteena on, että Kaunialan sairaalan toiminta siirtyy omistajalle, jolla on taitoa, resursseja ja tahtoa kehittää toimintaa pitkäjänteisesti ja taloudellisesti järkevällä tavalla.

Parhaaksi vaihtoehdoksi yhtiön toiminnan jatkokehittämiselle on arvioitu Vantaan kaupungin omistuksesta luopuminen ja tehostetun palveluasumisen sekä sairaanhoito- ja kuntoutuspalveluiden hankinnan kilpailuttaminen. Kyseessä on siis kokonaisjärjestely, joka koostuu Kaunialan Sairaala Oy:n ja Kaunialan kiinteistön myymisestä sekä palvelujen hankinnasta. Yhtiön toiminnasta kiinnostuneita tahoja kartoitettiin vuoden 2021 aikana ja lopulliset tarjoukset hankintamenettelyssä saatiin helmikuussa 2022. Vantaan kaupunginhallitus päätti 28.2., että Vantaa myy Kaunialan sairaalan ryhmittymä Attendo Oy:lle ja sen tytäryhtiö Kiinteistö Oy Kaunialan Sairaalalle. Sopimukseen kuuluu myös tehostetun palveluasumisen sekä sairaanhoito- ja kuntoutuspalveluiden tuottamista Vantaan kaupungille. Tavoitteena on, että kaupan täytäntöönpano tapahtuisi toukokuussa 2022.

– Olen tyytyväinen siihen, että Kaunialassa sairaala- ja kuntoutustoimintatoiminta voi jatkua ja asukkaat jatkossakin saavat hyvää hoitoa. On hienoa, että Kauniala saa omistajan, joka lähtee kehittämään toimintaa, sanoo Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

– Tämän yrityskaupan myötä palaamme takaisin kuntouttamispalveluiden tuottajaksi. Odotamme innolla sitä, että Kaunialan ammattilaiset liittyvät Attendo-konsernin yli 14 500 sote-ammattilaisen joukkueeseen. Meille on kunnia-asia saada jatkossa osallistua myös sotaveteraanien hoivaamiseen ja hoitamiseen. Nähdäksemme Kaunialan sairaala-alueen kehittäminen pääkaupunkiseudun uudeksi ikäihmisten palveluiden keskukseksi on suuri mahdollisuus niin meille kuin kaikille pääkaupunkiseudun kuntoutusta ja hoivaa tarvitseville ihmisille, Attendo Suomen toimitusjohtaja Virpi Holmqvist sanoo.

Kaupan kohteena on Kaunialan Sairaala Oy:n osakekanta, joten kauppa ei vaikuta henkilöstön asemaan. Yhtiön henkilöstöä sekä sairaalan asiakkaita ja omaisia on tiedotettu erikseen yrityskaupan valmistelusta. Omistajanvaihdoksella ei ole vaikutusta asiakkaiden palveluun eli hoito jatkuu normaalisti. Myös sotainvalidien ja -veteraanien palvelut jatkuvat entiseen tapaan, ja Kauniala täten jatkaa sotavammasairaalaperintöä.

