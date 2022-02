Kaupunginvaltuusto myönsi 150 000€ humanitaariseen apuun Ukrainalle

Vantaan kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kokouksessaan 28. helmikuuta 150 000 euron humanitaarisesta avusta Ukrainan valtiolle ja sen kansalaisille. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on synnyttämässä maahan humanitaarisen kriisin. Ukrainan valtio on tehnyt kansainvälisen vetoomuksen maan ja sen kansalaisten kiireellisestä tukemisesta. Useat toimijat kuten Suomen valtio ovat tehneet tukipäätöksiä Ukrainan auttamiseksi. Myös Vantaan kaupunki haluaa osoittaa tukensa ukrainalaisille tässä erittäin surullisessa ja järkyttävässä tilanteessa.

Vantaan lisäksi Helsingin, Espoon, Tampereen, Turun, Oulun, Hämeenlinnan, Joensuun, Jyväskylän, Kotkan, Kouvolan, Kuopion, Lahden, Lappeenrannan, Mikkelin, Porvoon sekä Rovaniemen kaupungit valmistelevat avun antamista Ukrainalle. Kaupungit avustavat Ukrainan valtiota ja sen kansalaisia yhteensä noin 1,5 miljoonalla eurolla. Osassa kaupunkeja päätökset on tehty tänään ja osassa tarvittavat päätökset on tarkoitus tehdä luottamushenkilöelinten kokoontuessa seuraavan kerran. Avustus annetaan joko raha- tai tarviketukena yhteistyössä Suomen valtion, avustusjärjestön tai muun luotettavan yhteistyökumppanin kanssa. Kaupungit kannustavat myös muita Suomen kuntia vastaavaan yhteistyöhön ja avustamiseen.

Vantaalle oma innovaatiokilpailu

Vantaa voitti marraskuussa 2021 Euroopan komission Nouseva eurooppalainen innovaatiokaupunki -palkinnon ja sai voiton myötä 500 000 euron palkintosumman. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessa palkintosumman käytöstä. Merkittävä osa palkintosummasta käytetään Vantaan oman innovaatiokilpailun ja -seminaarin järjestämiseen. Lisäksi kaupunki haluaa tukea lasten ja nuorten Tempo-orkesteria.

Innovaatiokilpailun tavoitteena on kaupunkialueen parantaminen ja ratkaisujen löytäminen kaupungin strategiasta nouseviin haasteisiin. Kilpailu on tarkoitus järjestää vuosina 2022 ja 2024. Innovaatioseminaarin tavoitteena on esitellä ja jakaa kaupunkikehittämisen tapoja. Seminaarissa annetaan ääni kaupungin eri toimijoille, mm. järjestöille, yrityksille, korkeakouluille ja oppilaitoksille. Innovaatioseminaari on tarkoitus järjestää tänä ja ensi vuonna.

Resurssiviisauden tiekartta ohjaa kohti hiilineutraalia Vantaata

Kaupunginvaltuusto hyväksyi päivitetyn resurssiviisauden tiekartan. Tiekartta on ohjelma, joka ohjaa kaupunkia kohti ekologista kestävyyttä ja hiilineutraaliutta vuonna 2030. Päivitetyssä tiekartassa on kuusi kaistaa; yhdyskuntarakenne ja liikkuminen, hiilineutraali energia, materiaalien elinkaari ja kiertotalous, monimuotoinen luonto, vastuullinen Vantaa sekä hiilinielut ja kompensointi. Tiekartta hyväksyttiin vuonna 2018, ja nyt ohjelma päivitettiin kuluvalle valtuustokaudelle.

Kaksikielisyysohjelma päivitettiin tukemaan strategiaa

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi Vantaan uuden kaksikielisyysohjelman. Ohjelma on päivitetty tukemaan paremmin kaupungin strategiaa, jossa kaupunki on sitoutunut varmistamaan kaksikielisyyden toteutumisen.