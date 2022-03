Ministeri Antti Kurvinen kävi tutustumassa ilmailumuseoon

– uuden ilmailumuseon tavoite on 100 000 kävijää vuodessa

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen tutustui Suomen Ilmailumuseoon Vantaan kaupunginjohtajan Ritva Viljasen johdolla. Uutta ilmailumuseota suunnitellaan nykyisen museon viereen Vantaan Aviapolikseen. Uuden ilmailumuseon kävijämäärätavoite olisi 100 000 vuodessa.

Lentokonemuseossa päästiin kokeilemaan ”ministerinkyytiä”, kun ministeri Kurvinen testasi Ilmailumuseon lentosimulaattoria.

- Aviapolis on suuri ja nopeasti kasvava työpaikka-alue. Lentoaseman elinvoimaisena pitäminen ei ole vain Vantaan, vaan koko Suomen asia. Toivomme, että Suomen Ilmailumuseo saa uuden rakennuksen. Valtion rahoitusosuus on hankkeelle ratkaiseva, kaupunki on sitoutunut ilmailumuseohankkeeseen muun muassa korottamalla toiminta-avustustaan, kaupunginjohtaja Ritva Viljanen totesi tilaisuudessa.

Vierailuun osallistui myös Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Multala, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman sekä kaupunkikulttuurin toimialan apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand.

Ministeri Kurvinen pääsi tilaisuudessa myös kokeilemaan lentokoneen ohjaamista simulaattorilla. Ilmailumuseosta voi kuka tahansa varata elämysmatkan neljässä erilaisessa lentosimulaattorissa.