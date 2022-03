Vantaa varautuu Ukrainan sodan vaikutuksiin ja tukee Ukrainaa eri tavoin

Vantaan kaupunki tuomitsee jyrkästi Venäjän aloittaman sodan Ukrainassa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on synnyttämässä maahan humanitaarisen kriisin. Vantaa tukee omalta osaltaan niin lähellä kuin kaukana. Uhka ei kohdistu Suomeen eikä Vantaaseen, ja Vantaalla tilanne on hallinnassa.

- Tilanne on järkyttävä ja surullinen. Vantaa on käynnistänyt tilanteen vuoksi tehostetun varautumisen ja lukuisia eri toimenpiteitä. Varaudumme antamaan sosiaali- ja kriisiapua sitä tarvitseville sekä vastaanottamaan suuriakin määriä pakolaisia. Meillä on kokemusta ja osaamista näiltä osa-alueilta aiemmilta vuosilta, kuvaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Kaupungin valmiustoiminta on hyvällä tasolla. Ukrainan tilannetta Vantaalla seuraa kaupungin häiriötilannejohtoryhmä. Ryhmä päättää kaupungin varautumisesta ja toimenpiteistä. Kaupungin valmiussuunnitelmia on päivitetty.

Vantaan maahanmuuttajapalveluihin ei ole vielä tullut yhteydenottoja Ukrainan tilanteeseen liittyen. Maahanmuuttajien tuloon kuitenkin varaudutaan. Vantaan maahanmuuttajien vastaanottojärjestelmän kapasiteettia on nostettu noin 150 paikalla 500 paikkaan, ja hätämajoituspaikkoja kartoitetaan.

Vantaan kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystys antaa akuuttia kriisiapua joka päivä ympäri vuorokauden. Apua voi hakea asiakas itse, läheinen, ystävä tai viranomainen. Palvelut ovat maksuttomia. Toistaiseksi kuntalaiset eivät ole ottaneet yhteyttä päivystykseen.

Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä toimeksiannon, joka sisältää tilannekuvan kokoamisen psykososiaalisen tuen valtakunnallisesta tarpeesta, yhteistyön erva-alueiden keskuskuntien sosiaali- ja kriisipäivystysten kanssa, yhteistyön järjestötoimijoiden, kuten SPR:n, kanssa sekä psykososiaalisen tuen valmiussuunnitelman tarkistamisen ja päivittämisen.

- Autamme Ukrainaa myös rahallisesti; kaupunginvaltuusto päätti heti 28.2. maanantaina 150 000 euron avusta Ukrainalle ja sen kansalaisille. Avustus annetaan joko raha- tai tarviketukena yhteistyössä Suomen valtion, avustusjärjestön tai muun luotettavan yhteistyökumppanin kanssa, Viljanen kertoo.

Venäläiselle lentoliikenteelle on lentokielto asetettu 28.5.2022 saakka, mikä vaikuttaa suuresti Helsinki-Vantaan lentokenttään ja lentokenttätoimijoihin. Tilanteen tarkempia vaikutuksia Vantaalle selvitetään.

- Ukraina on sydämissämme, ja Vantaalla valot palavat tämän viikon Ukrainan lipun väreissä niin kaupungintalolla kuin Vernissan ja Martinuksen kulttuuritaloissa.

Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen kertoo aiheesta lisää tiedotustilaisuudessa torstaina 3.3.2022 kello 11.45. Tilaisuutta voi seurata vantaakanava.fi:ssä.