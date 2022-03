Haku koululaisten iltapäivätoimintaan alkaa 31.3.22

Kouluissa järjestetään maksullista iltapäivätoimintaa 1.–2. vuosiluokan oppilaille ja sitä ylempien vuosiluokkien oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös. Iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti Wilman kautta 31.3. - 30.4.2022.

Huoltaja on saanut tammikuussa oppivelvollisuusilmoituksen mukana oppilaskohtaisen avainkoodin, jonka avulla hän on voinut luoda Wilman käyttäjätunnuksen ja ilmoittaa lapsen kouluun. Samalla tunnuksella haetaan iltapäivätoimintaan. Jos avainkoodi on hävinnyt tai huoltaja ei ole tehnyt käyttäjätunnusta, ohjeita voi pyytää osoitteesta primuswilmatuki@vantaa.fi.

Apua iltapäivätoimintaan hakemisessa saa Vantaa-infon palvelupisteestä, jossa neuvotaan, miten kirjaudutaan Wilmaan, täytetään ja lähetetään hakemus. Mukaan tarvitaan oppivelvollisuusilmoituksen mukana tullut oppilaskohtainen avainkoodi tai Wilman käyttäjätunnus.

Lisätietoja: iltapaivatoiminta@vantaa.fi