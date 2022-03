Kansainvälistä naistenpäivää juhlistetaan Vantaalla innovatiivisten puheenvuorojen äärellä

Tänä vuonna Vantaalla vietetään kansainvälistä naistenpäivää innovatiivisten naisten seurassa. Kaupunginjohtaja Ritva Viljasen perinteisessä naistenpäivätilaisuudessa keskustellaan luovuudesta ja innovatiivisuudesta, sekä isoista ja pienistä ajatuksista.

Naistenpäivän tilaisuudessa kuullaan innostavia puheenvuoroja innovaatioiden parissa työskenteleviltä naisilta, arkkitehti Anni Laurilalta, sekä supersuosioon ponnahtaneen nyhtökauran kehittäjältä Maija Itkoselta.

Tilaisuuden juontaja Anni Laurila työskentelee rakennus- ja kaupunkisuunnittelun parissa, johtaen pääosin laajoja uudistuvia kaupunkialueita. Arkkitehtuurin ohella hän on käynyt NASA:n alueella Piilaaksossa järjestetyn Global Solutions -ohjelman, joka keräsi kansainvälisiä asiantuntijoita ratkomaan globaaleja haasteita teknologian kehittymisen avulla.

Yksi elintarvikealan mullistaneen ja suusuosion saavuttaneen Nyhtökauran kehittäjistä, Maija Itkonen, on teollinen muotoilija, jonka missiona on saada aikaan muutos ruokatottumuksissamme. Maija on inspiroivan uransa aikana vienyt eteenpäin myös muita menestyneitä keksintöjä, kuten langattoman matkapuhelimen latauksen mahdollistavaa PowerKissiä. Maijan mukaan design on kulkenut punaisena lankana mukana matkassa alusta asti, ja se on innostanut häntä visioimaan vaihtoehtoisia tulevaisuuden näkymiä ja sitä, minkälaiset asiat olisivat mahdollisia yhteiskunnassa.

Euroopan Innovaationeuvosto valitsi Vantaan Euroopan nousevaksi innovaatiokaupungiksi viime vuoden lopulla. Ja nouseva kaupunki Vantaa todella on; kaupunkimme on kasvanut 50 vuodessa pienestä maalaiskylästä Suomen 4. suurimmaksi kaupungiksi, ja on nykyään maan nopeimmin kasvava kaupunki. Kasvun takaamiseksi sekä sosiaalisesti että ekologisesti Vantaan on täytynyt olla innovatiivinen ja käyttää resurssejaan joustavasti yhdessä kaikkien sidosryhmien ja verkostojen kanssa. Vantaa onkin täynnä sosiaalisia innovaatioita ihmisiltä ihmisille.

Anni Laurilan ja Maija Itkosen puheenvuorot pääset kuulemaan suorassa lähetyksessä Vantaa-kanavalta 8.3. klo 16:30 alkaen.

Naistenpäivänä nautitaan myös jazzkonsertista

Tiistaina 8.3 klo 18.00-19.30 kulttuuritalo Martinuksessa kuullaan Monica Zetterlundin jazzhelmiä Annika Cleon ja ruotsalaisen jazzkitaristi Ari Stockåksen esittäminä. Tervetuloa muistojen kavalkadiin rauhoittavien balladejen ja svengaavan jazzin kera!

Lue lisää ja hanki konserttiliput täältä.