Vantaan ratikka: Asukkaat toivovat elävää ja omaleimaista ratikkakaupunkia

Vantaan ratikan suunnittelun tueksi on julkaistu Asukkaiden toiveet ratikkakaupungista-raportti. Se on koostettu aiemmin julkaistuista ja analysoiduista vuorovaikutusaineistoista, joita on tuotettu viime vuosien aikana ratikan kaavarungon suunnittelualueella ja koko kaupunkia koskevissa eri suunnitteluprojekteissa.

Raportin mukaan asukkaat toivovat elävää ja omaleimaista ratikkakaupunkia. Elävässä ratikkakaupungissa on palveluita, vehreitä virkistysalueita, toiminnallisuutta, monipuolisia asumisen vaihtoehtoja ja liikkumisen helppoutta. Asukkaat kokevat, että kaupungin historiaa on syytä säilyttää ratikkakaupungissa ja omaleimaisia ja tunnistettavia paikkoja voisi korostaa.

-Asukkaiden mielestä ratikkakaupungin tulisi olla yhteisöllinen ja heidän näköisensä. Asukkaat toivovat, että heidän äänensä saataisiin suunnittelussa vahvemmin kuuluviin. Tämän raportin idea on nimenomaan ollut koota yhteen asukkaiden ajatuksia yli 6000 vastaajan joukosta, ja pysähtyä katsomaan asukkaiden jo aiemmin kertomia ajatuksia ratikkakaupungin suunnittelua koskien. Tuloksia hyödynnetään ratikkakaupungin suunnittelussa, kertoo suunnittelijaharjoittelija Janni Honkavaara.

Tikkurilaan toivotaan historian näkymistä, Hakunilaan lisää palveluita, Aviapolikseen vehreyttä

Asukkaiden toiveet vaihtelevat myös suuralueiden mukaan. Tikkurilassa asukkaat kokevat tärkeänä korostaa alueen historiaa sekä vaalia tärkeitä pieniä viheralueita. Asuinrakentamisessa nähdään potentiaalia korkeassa ja urbaanissa rakentamisessa unohtamatta matalampaa rakentamista keskustan ympärillä. Toiveissa on vahvemmin käveltävä keskusta.

Hakunilan suuralueella nähdään olevan potentiaalia kehittyä paikoitellen urbaaniksi ja eläväksi paikaksi kuitenkin vaalien alueen vehreyttä. Luonnonmukaisten viheralueiden vastapainoksi alueelle toivotaan lisää hoidettuja puistoja. Asukkaat toivovat alueelle lisää palveluita ja turvallisuuden vahvistamista esimerkiksi valaistuksen lisäämisellä. Liikkumista helpottamaan toivotaan joukkoliikenneverkoston vahvistamista.

Aviapoliksen suuralue nähdään kansainvälisenä porttina Suomeen, jolla on potentiaalia kehittyä näyteikkunaksi Suomen modernista ja urbaanista rakennuskannasta. Asukkaat näkevät tärkeänä sitoa Pakkalan ja Kartanonkosken alueen jouhevasti uuteen ympäristöön. Alueen koetaan olevan kaupan ja työpaikkojen keskittymä, joiden vastapainoksi alueelle toivotaan vehreää ja elävää asuinympäristöä. Autovaltaisella alueella toivotaan lisää käveltävyyttä ja pyörätieverkostoa.



Asukkaiden toiveet -raportti pitää sisällään yhteensä 13 erilaista vuorovaikutusaineistoa ja ne koostuvat yhteensä 6078 vastaajan ajatuksista. Aineiston analyysi on toteutettu laadullisena analyysinä eri teemojen näkökulmista ja tulokset ovat suuntaa antavia. Raportti on julkaistu Vantaan ratikan verkkosivuilla, josta löytyy myös Vantaan ratikan viestintä- ja vuorovaikutusraportti 2021.