Adebimbe ja Leylo opiskelevat vantaalaisessa peruskoulussa suomea ja suunnittelevat tulevia ammattejaan. Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään -hanke auttaa maahan muuttaneita vanhempia suomen kielen oppimisessa, kotoutumisessa ja oman urapolun etsimisessä.

Kaivokselan koulun pihalla on välitunnilla menoa ja melskettä, mutta sisällä iltapäiväkerhon tiloissa on täysin toisenlainen tunnelma: siellä työkokeilussa oleva Saara Al-Emara vahtii vaunuissa nukkuvaa lasta, odotellessaan että äiti Adebimpe Oyemakinwa palaa aamun oppitunneilta.

Saara, Adebimpe sekä Leylo Osman ovat mukana Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään -hankkeessa. Siinä maahan muuttaneet vanhemmat opiskelevat vantaalaisissa peruskouluissa suomea ja matematiikkaa, kotokoulutuksen sisältöjä sekä tutustuvat suomalaiseen koulumaailmaan ja työelämään. Toimintaa on neljänä päivänä viikossa ja kolmena päivänä osallistutaan myös perusopetuksen oppitunneille, kuten tänäkin aamuna.

Hanke on toiminut Vantaalla vuodesta 2017. Tänä lukuvuonna mukana on kuusi koulua eri puolilla Vantaata ja vanhempia yhteensä yli 50. Kaivokselan koulun ryhmässä käy 12 äitiä.

- Ryhmä on todella aktiivinen, monikulttuurinen, keskusteleva ja osallistuva. On kyllä aivan ihanaa ohjata tätä ryhmää, kertoo hankeopettaja Heidi Naukkarinen Careeriasta.

Lukuvuoden aikana on kieliopin lisäksi tutustuttu omaan naapurustoon, vierailtu kulttuurikohteissa ja ystävystytty muiden osallistujien kanssa. Adebimpen mieleen on jäänyt erityisesti Suomen Punaisen Ristin vierailu.

-Parasta kurssilla on suomen kieli, se on tärkeintä. Aiemmin olin kotona enkä osannut kieltä, mutta nyt osaan kirjoittaa, Leylo kertoo.

Hanketta toteutetaan yhteistyössä Vantaan perusopetuksen, ammattiopisto Careerian sekä Vantaan osaamiskeskuksen kanssa. Careerian opettajat vastaavat vanhempien opetuksesta ja ohjaamisesta, kun taas perusopetus tarjoaa puitteet opetukselle ja tilaisuuden tutustua kouluarkeen. Vantaan osaamiskeskus puolestaan tarjoaa vanhemmille tukea ja ohjausta työelämään siirtymisessä, esimerkiksi ammatinvalinnanohjausta.

Monenlaisia urahaaveita

Kaivokselan ryhmässä, kuten muissakin ryhmissä, on vanhemmilla mukana alle kouluikäisiä lapsia. Heitä varten on palkattu työkokeilijoita, jotka huolehtivat lapsista vanhempien oppituntien ajan. Näin varmistetaan, että myös pienten lasten vanhemmat pääsevät mukaan. Kaivokselan ryhmässä tästä tehtävästä vastaa kaksi työkokeilijaa, joista Saara Al-Emara on toinen.

-Tykkään lapsista. Olen hakenut opiskelemaan koulunkäyntiohjaajaksi. Huomenna on haastattelu, Saara kertoo innoissaan.

Talviloman jälkeen vanhempien lukujärjestys hieman muuttuu: osa jatkaa kolmen kuukauden mittaiseen työkokeiluun heitä kiinnostaville aloille. Loput ryhmästä jatkavat hankeopettajien kanssa suomen kielen opintoja. Tarjolla on myös Vantaan osaamiskeskuksen palveluita uravalintojaan vielä pohtiville vanhemmille.

-Haluan opiskella sairaanhoitajaksi ammattikorkeakoulussa. Pidän ihmisistä, Adebimpe kertoo.

Myös Leylo haluaa opiskella lisää: hän aikoo suunnata aikuisten perusopetukseen ja sen jälkeen opiskella siivoojan ammatin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke päättyy toukokuussa 2023, mutta palkitun mallin vakiinnuttaminen Vantaalle on jo työn alla. Suomen monikulttuurisimpana kaupunkina Vantaalla on erinomainen tilaisuus toimia edelläkävijänä kotoutumistyössä.

-On upeaa, että monikulttuurisuus näkyy yhä enemmän peruskouluissa. Kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen pedagogiikka on osa arkea, Heidi Naukkarinen iloitsee.

Ensi syksynä aloitetaan jälleen uusi lukuvuosi, uusien vanhempien kanssa. Adebimpe, Leylo ja Saara rohkaisevat muita vanhempia lähtemään mukaan toimintaan.

-Kurssi on tosi hyvä ja auttaa. Rohkaisen teitä osallistumaan, Adebimpe sanoo.

Saara vielä lisää:

-Suomalainen päiväkoti ja koulu ovat hyviä. Älä pelkää.

