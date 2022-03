Muutoksia henkilöstön maskivelvoitteeseen

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen henkilöstön maskivelvoite muuttuu maskisuositukseksi 17.3.

Oppilaiden ja opiskelijoiden maskisuositus pysyy myös edelleen voimassa ja maskit saa oppilaitoksesta. Suosittelemme erityisesti kevään ylioppilaskirjoituksissa maskeja käytettäviksi.

In English

På svenska

You will find the same information in different languages as soon as the translations are ready to be published.