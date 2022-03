Junalla Tikkurilaan 160 vuotta -tapahtumapäivä 19.3.

Perinnejuna Valtteri Tammisaaressa. Kuva Rautatiemuseo.

Tikkurilassa juhlistetaan 160-vuotiasta rautatietä ja samanikäistä asemarakennusta lauantaina 19.3. klo 11-16. Vantaan kaupunginmuseo ja Suomen Rautatiemuseo järjestävät Tikkurilassa tapahtumapäivän, jonka päätähtenä on Perinnejuna Valtteri. Valtterin kyydissä voi myös matkustaa.

Säännöllinen junaliikenne alkoi Suomessa 17.3.1862. Ensimmäinen rautatie kulki Helsingistä Hämeenlinnaan. Pääteasemien lisäksi juna pysähtyi Tikkurilassa, Järvenpäässä, Hyvinkäällä, Riihimäellä ja Turengissa. Tikkurilan aseman suunnitteli lääninarkkitehti C. A. Edelfelt, joka suunnitteli myös muut radanvarren asemat. Tikkurilan vanha asema on ainoa tiilinen asemarakennus, joka ensimmäiseltä rataosuudelta on säilynyt.

Ohjelmaa lauantaina 19.3.

Junalla Tikkurilaan 160 vuotta on koko perheen tapahtuma. Tikkurilan vanhan aseman eli nykyisen kaupunginmuseon pihalavalla on rautatiehen, matkustamiseen ja liikkeeseen liittyviä musiikki- ja tanssiesityksiä. Apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttilan ja VR:n tervehdykset kuullaan lavalla kello 11 alkaen.

Perinnejuna Valtterin kyytiin Hyvinkäältä Tikkurilaan tai Tikkurilasta Hyvinkäälle voi ostaa lippuja Trafiikki-museoiden verkkokaupasta. Juna tekee päivän aikana myös lyhemmän retken Keravan suuntaan.

Vantaan kaupunginmuseo juhlistaa asemarakennuksen merkkivuotta myös Kotiasemasi Vantaalla -valokuvanäyttelyllä, joka on esillä 14.8.2022 saakka. Näyttelyyn järjestetään tapahtumapäivänä opastus kello 13.30. Museon tiloissa on myös lasten työpajoja sekä klo 15 alkava Teatteri Vantaan draamaesitys, joka kertoo aseman historiasta.

Katso tapahtuman tarkka ohjelma ja aikataulut Vantaan tapahtumakalenterista.