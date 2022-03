Poikkeusoloissa positiivista kehitystä Vantaalla – sairauspoissaolot laskussa

Vantaan kaupungin vuoden 2021 henkilöstökertomus on julkaistu uudistuneena verkkototeutuksena. Henkilöstökertomus tarjoaa kattavan katsauksen kaupungin henkilöstöasioihin, kehityskohteisiin, tavoitteiden onnistumiseen sekä tärkeimpiin tapahtumiin.

Vuonna 2021 koronan aiheuttama poikkeuksellinen arki jatkui ja välillä Vantaan työpaikoilla päästiin normaalimpaan arkeen yhteisine kohtaamisineen ja tilanteen taas huonontuessa siirryttiin monissa töissä kotikonttoreille tai erityisjärjestelyihin työpaikoilla. Monimuotoista työskentelyä treenattiin ahkerasti, sillä koronan takia iso osa toimisto- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevistä on tehnyt paljon etätöitä lähityön rinnalla. Etätyön tekijöitä oli vuoden 2021 aikana 1 896 ja etätyöpäiviä kertyi yhteensä jopa 175 224.

– Niin sanotut koronavuodet mullistivat lähes jokaisen meistä työelämää ja yksityiselämää tavalla, jollaista ei olisi uskonut kohtaavansa nykymaailmassa. Kuntapalveluista nousivat keskiöön koronan aikana muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus ja oppiminen sekä vapaa-ajan ja nuorison palvelut. Perustehtävämme vaikuttaa lähes jokaisen vantaalaisen elämään ja työmme merkityksellisyys on korostunut entisestään, kertoo henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen.

Sairauspoissaolojen määrässä pientä laskua

Poikkeuksellisissa oloissa tapahtui myös paljon positiivista kehitystä. Yksi on se, että vuonna 2021 sairauspoissaolojen määrä laski hieman: sairauspoissaoloprosentti oli 4,38, kun edellisvuonna luku oli 4,43 prosenttia. Myös pitkittyneitä sairauspoissaoloja oli hieman aiempaa vähemmän. Vantaalla kiinnitetään erityistä huomiota pitkittyneisiin sairauspoissaoloihin, muun muassa panostamalla työkykyjohtamiseen sekä tekemällä tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.

Diagnoosiluokittain tarkasteltuna suunta mielenterveysperusteisten poissaolojen osalta jatkui vuonna 2021 samanlaisena kuin vuonna 2020 eli mielenterveysperusteiset poissaolot ovat edelleen hieman kasvaneet. Vantaalla mielen hyvinvointi ja kestävä työkyky on nostettu uuteen strategiaan asti. Panostamme mielenterveyden sairauspoissaolojen vähentämiseen ja etsimme uusia keinoja edistää mielen hyvinvointia ja työssä jaksamista.

Yhä useampi sai henkilökohtaista lisää, erikoispalkkioiden määrä yli kaksinkertaistui

Vuonna 2021 henkilöstön palkkamenot olivat yhteensä 450,1 miljoonaa euroa, joka on 5,7 prosenttia (24,5 miljoonaa euroa) enemmän kuin edellisvuonna. Palkkoja on nostanut määräaikaisen henkilöstömäärän kasvu sekä sopimusalakohtaiset paikalliset järjestelyerät 1.4.2021 alkaen. Henkilökohtaista lisää pitkäaikaisista toistuvista erinomaisista työsuorituksista sai vuonna 2021 yhteensä 36 prosenttia vakituisesta henkilöstöstä. Se on viisi prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuonna 2021 henkilökohtaisia lisiä oli käytössä yhteensä 7,5 miljoonaa euroa, kun vuonna 2020 summa oli 6,1 miljoonaa.

Vantaa palkitsee henkilöstöä monipuolisesti, ja esimerkiksi erikoispalkkioita käytetään nopean, yksittäisen erinomaisen työsuorituksen palkitsemisessa. Erikoispalkkioiden euromäärä 2,4-kertaistui vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna ja erikoispalkkioihin käytettiin yhteensä 1 337 200 euroa. Vuonna 2021 erikoispalkkion sai 2 229 henkilöä mikä on lähes 20 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Keskimäärin erikoispalkkion suuruus oli noin 219 euroa. Lisäksi kertapalkitsemisena koko henkilöstölle jaettiin korona-ajan ponnisteluista 50 euron liikunta- ja kulttuurietu.

Suunnitelmallinen rekrytoinnin ja työnantajamielikuvan kehittäminen jatkui

Vuonna 2021 työskenneltiin edelleen tiiviisti henkilöstön saatavuushaasteiden parissa erityisesti lääkäreiden, sosiaalityöntekijöiden, varhaiskasvatuksen opettajien ja hoitajien ammattiryhmissä. Vantaalla mukana työssä on niin rekrytoinnin, viestinnän kuin eri ammattialojen substanssin osaajia. Vuoden aikana muun muassa kehitettiin hakijaviestintää, uudistettiin rekrytointimallia hakijavetoisemmaksi, raikastettiin viestintä- ja markkinointimateriaaleja, osallistuttiin virtuaalisiin rekrytapahtumiin, tehtiin yhteistyötä oppilaitosten kanssa sekä koulutettiin esihenkilöitä onnistuneeseen rekrytointiin. Lisäksi jatkettiin edellisvuonna aloitettua henkilöstöjohtamisen laatuhanketta, jonka tavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin ja vaikuttamismahdollisuuksien kasvu sekä myönteisen työnantajakuvan vahvistuminen ja rekrytoinnin tehostaminen.

– Vantaan notkeus, matala organisaatio, erinomaiset työyhteisöt ja erinomainen lähijohtaminen sekä kehittymiseen kannustava kulttuuri ovat meille kilpailuetuja myös silloin, kun työvoiman saatavuus on haastavaa – kuten viimeisten parin vuoden aikana useilla aloilla on ollut. Tilanne on kuitenkin kaikesta huolimatta sosiaali- ja terveystoimessa sekä varhaiskasvatuksessa ennennäkemättömän vaikea. Suurin syy surkeaan tilanteeseen on pitkään jatkuneet aivan riittämättömät koulutusmäärät ja korona, huokaa henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen.

Henkilöstömme lukuina

Vuoden 2021 lopussa Vantaalla oli töissä 11 671 henkilöä. Henkilöstömäärä kasvoi 310:llä.

Henkilöstöstämme vakituisia työntekijöitä on 9 167 ja määräaikaisia 2 504.

Naisia henkilöstöstä on 80 % ja miehiä 20 %.

Koko henkilöstömme keski-ikä on 44,4 vuotta.

Korkeakoulutettujen osuus työntekijöistä on 58 %.

Työntekijöistämme 7,3 % on ulkomaalaistaustaisia (vuoden 2020 tieto).



Kaikkiin vuoden tärkeimpiin tapahtumiin, tunnuslukuihin ja mielenkiintoisiin henkilöhaastatteluihin pääset tutustumaan henkilöstökertomuksessa.



Lisätietoja: henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen 040 570 5593 tai kirsi-marja.Lievonen@vantaa.fi.