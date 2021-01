Hiekkaharjun koulussa todettu COVID-19-tartuntoja

Hiekkaharjun koulussa on todettu kuusi uutta COVID-19-tartuntaa. Näistä kolme todettiin seulonnan yhteydessä luokalla, jolla oli jo entuudestaan todettu kaksi tapausta. Nämä kolme henkilöä oli jo edeltävästi asetettu karanteeniin koulussa tapahtuneen altistumisen vuoksi, eivätkä he siten itse aiheuttaneet jatkoaltistumisia koulussa. Muista uusista tartunnoista ainakin kaksi on tapahtunut todennäköisimmin muualla kuin koulussa.

COVID-19-infektio on siis nyt todettu koulussa yhteensä kahdeksalla henkilöllä lyhyen ajan sisällä. Näistä viisi liittyy yhdellä luokalla todettuun tartuntaryppääseen. Kyseisen luokan koronavirustapauksista neljän ajatellaan olevan koulun tiloissa tapahtuneita jatkotartuntoja. Muiden koulun tartuntojen ei epäillä tapahtuneen koulun tiloissa eikä koulussa siten epäillä laajempaa epidemiaa. Tällä hetkellä ei ole viitteitä siitä, että kyse olisi uudesta virusmuunnoksesta. Varmuuden vuoksi näytteitä on kuitenkin ohjattu sekvensointiin.

Kullekin tartunnalle altistuneet henkilöt on kartoitettu ja heidät on asetettu karanteeniin, kunnes heillä ei enää ole sairastumisriskiä. Altistuneet ovat saaneet erillisen tiedotteen asiasta.

Koulun toiminta voi jatkua normaalisti, koulun tiloissa ei ole erityistä tartuntariskiä.

Vantaan tartuntatauti- ja hygieniayksikkö seuraa koulun tilannetta aktiivisesti ja tiedottaa tarvittaessa tilanteen etenemisestä.

Epidemian hidastamiseksi on nyt tärkeää, että kaikki noudattavat yleisiä ohjeita hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, lähikontaktien vähentämisestä ja maskin käytöstä. Jos ilmenee koronavirukseen viittaavia oireita, tulee jäädä heti kotiin ja hakeutua testiin. Ajan voi varata sähköisesti Koronabotista tai koronaneuvontapuhelimesta arkisin klo 8–18 ja viikonloppuisin klo 9–18, p. 09 839 50070. Tulosta odottaessasi pysy kotona.

