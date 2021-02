COVID-19-muuntosvirusepäilyjä Vantaan kouluissa ja päiväkodeissa

Vantaalla kouluissa ja päiväkodeissa on todettu COVID-19-infektioita useilla henkilöillä. Useisiin todettuihin COVID-19-koronavirustapauksiin liittyy muuntovirusepäily. Koska tietoa muuntoviruksen tarttuvuudesta on vielä vähäisesti, on kontakteja määritelty altistuneeksi tavallista herkemmin. Karanteeni on määritelty heille 14 vuorokauden mittaiseksi ja myös oireettomat altistuneet tullaan testaamaan heti sekä toistamiseen ennen karanteenin päättymistä.

Uusia muuntovirusepäilyjä on Havukosken ja Veromäen kouluissa, sekä Ravurin päiväkodissa. Aiemmat muuntovirusepäilyt ovat olleet Havukosken, Itä-Hakkilan, Lehtikuusen, Mikkolan, Sotungin ja Viertolan kouluissa sekä Koivukylän päiväkotipaviljongissa.

Altistuneet oppilaat ja henkilökunta on kartoitettu ja heidät on asetettu karanteeniin, kunnes heillä ei enää ole sairastumisriskiä. Altistuneet ovat saaneet erillisen tiedotteen asiasta.

Yli 1.200 henkilöä karanteenissa

Kaikkiaan COVID-19-altistumisten vuoksi karanteeniin on asetettu 1.250 henkilöä (tilanne 8.2.2021 klo 12) Vantaan päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Hidasta epidemiaa!

Epidemian hidastamiseksi on nyt tärkeää, että kaikki

noudattavat yleisiä ohjeita hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta,

vähentävät lähikontaktien määrä ja huolehtivat turvaväleistä,

käyttävät maskeja maskisuositusten mukaisesti,

jäävät heti kotiin ja hakeutuvat testiin, mikäli ilmenee vähääkään koronavirukseen viittaavia oireita.

Ajan koronatestiin voi varata sähköisesti Koronabotista tai koronaneuvontapuhelimesta arkisin klo 8–18 ja viikonloppuisin klo 9–18, p. 09 839 50070. Tulosta odottaessasi pysy kotona.

Huoltajia suositellaan käyttämään kasvomaskia varhaiskasvatuksen sisätiloissa liikkuessa erityisesti lasta tuotaessa ja haettaessa. Huoltajien ja vierailijoiden tulee välttää turhaa oleilua päiväkodin sisätiloissa. Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten koko henkilöstöllä on maskisuositus.