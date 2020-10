Aurinkokiven, Kaivokselan, Hämeenkylän ja Kilterin kouluissa sekä Variassa henkilöitä karanteeniin koronavirusaltistuksen vuoksi

Aurinkokiven koulussa yhdellä henkilöllä on todettu koronavirustartunta. Altistuneita on 43 ja heidät on asetettu karanteeniin 15.10. asti.

Kaivokselan koulussa yhdellä henkilöllä on todettu koronavirustartunta. Altistuneita on 42 ja heidät on asetettu karanteeniin 14.10. asti.

Hämeenkylän koulussa yhdellä henkilöllä on todettu koronavirustartunta. Altistuneita on 45 ja heidät on asetettu karanteeniin 15.10.-16.10. asti.

Kilterin koulussa yhdellä henkilöllä on todettu koronavirustartunta. Altistuneita on 41 ja heidät on asetettu karanteeniin 15.10.-16.10. asti.

Vantaan ammattiopisto Varian Myyrmäen toimipisteessä yhdellä henkilöllä on todettu koronavirustartunta. Altistuneita on 17, ja heidät on asetettu karanteeniin 13.10. asti

Vantaan ammattiopisto Varian Hiekkaharjun toimipisteessä yhdellä henkilöllä on todettu koronavirustartunta. Altistuneita on 22, ja heidät on asetettu karanteeniin 13.10. asti

Oppilaiden huoltajat ja koulun henkilökunta ovat saaneet tiedon altistuksista. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tartuntatauti- ja hygieniayksikkö on tiedottanut kotikaranteeniin asetettavia ja heidän perheitään.

Lähiopetus jatkuu koulussa normaalisti, ja kaikki muut oppilaat, paitsi nyt karanteeniin asetetut, tulevat normaalisti kouluun. Tiloissa ei ole tartunnanvaaraa.

Kotikaranteeniin määrättyjen tulee pysytellä kotona, eikä olla kontaktissa kodin ulkopuolisten ihmisten kanssa. Karanteenin aikana oppilaat opiskelevat muun muassa etäyhteyksien välityksellä.

Altistuneiden perheenjäsenet eivät ole karanteenissa, koska he eivät ole olleet lähikontaktissa koronavirukseen sairastuneeseen.

Uutinen päivitetty 8.10.2020 klo 16: Korjattu altistuneiden määrä ja karanteeniaika Kilterin koulun osalta.