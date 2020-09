Kytöpuiston koulun väkivallantekoon puututtu tiukasti

Sosiaalisessa mediassa on viikonlopun aikana on levinnyt Kytöpuiston koulun kuluneen viikon tapahtumiin liittyvää viestittelyä. Tämän vuoksi Vantaan kaupunki esittää asiaan liittyen seuravan viestin:

Kytöpuiston koululla tiistaina 15.9. välitunnilla on tapahtunut kuudesluokkalaisten oppilaiden tekemä ikävä ja vakava väkivallanteko, jossa loukkaantui yksi oppilas. Koululle kutsuttiin ambulanssi ja väkivallanteon kohteeksi joutunut oppilas sai tarvitsemansa ensihoidon. Välittömästi tilanteen jälkeen koulu kutsui asiaa tutkimaan poliisin ja aloitti kurinpitotoimien valmistelut. Poliisi jatkaa asian selvittämistä ja koulu rangaistuksiin liittyviä toimenpiteitä ensi viikolla. Koulu on tiedottanut kaikkia koulun oppilaiden huoltajia heti tapahtuman jälkeen tiistaina 15.9. ja lauantaina 19.9. Asianosaisten huoltajien kanssa asiaa on käsitelty ja sitä jatketaan.

Vantaan kaupunki suhtautuu asiaan vakavasti eikä hyväksy väkivallantekoa tai kiusaamista, niihin on nollatoleranssi. Kytöpuiston koululla puututaan kaikkeen aikuisten tietoon tulleeseen kiusaamiseen välittömästi koulussa olevan toimintamallin mukaisesti. Kaikissa vakavissa tilanteissa ollaan toimintamallin mukaisesti yhteydessä myös lastensuojeluviranomaisiin.

Viime viikolla koulunkäynti jatkui tapahtuman jälkeen rauhallisissa merkeissä normaaliin tapaan. Koulun opetus- ja oppilashuoltohenkilöstö on kaikkien oppilaiden ja perheiden käytettävissä.

Katri Kalske, apulaiskaupunginjohtaja, kasvatuksen ja oppimisen toimiala

Ilkka Kalo, perusopetuksen johtaja, kasvatuksen ja oppimisen toimiala

Kirsi Paukku, aluepäällikkö,Korso-Koivukylä

Maarit Hosio, rehtori, Kytöpuiston koulu