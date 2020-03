Martinlaakson terveysasema on suljettu koronatapauksen ja -altistuksen vuoksi Vantaalla

Martinlaakson terveysasemalla on vahvistettu koronavirustapaus, minkä johdosta osa henkilökunnasta ja potilaista on altistunut koronavirukselle. Vantaan tartuntatautiyksikkö jäljittää kaikki altistuneet henkilöt.Terveysasema on suljettuna jo maanantaina 16.3. eikä ota vastaan ajanvaraus- eikä päiväpoliklinikkapotilaita.



Koronatapauksen ja -altistuksen vuoksi terveysasema on suljettuna alkuviikon ja asema puhdistetaan tehostetusti. Samanaikaisesti valmistaudutaan muuttamaan Martinlaakson terveysaseman toimintaa niin, että Martinlaakson terveysasemasta tulee Vantaan koronavastaanottopiste. Tämän toiminnan käynnistämisen ajankohdasta tiedotetaan alkuviikon aikana.