Puolet työttömistä lomautettuja Vantaalla – nuorille saatava tukea

Vantaan työttömyysluvut ovat synkentyneet koronan vuoksi. Lomautetut muodostavat puolet työttömistä, joita Vantaalla on jo 24 000.

Koronan vaikutukset ovat suuria palvelualoilla, mikä vaikuttaa erityisesti nuorten ja naisten sekä maahanmuuttajien työllisyyteen.​ Vantaa seuraa erityisesti palveluiden avaamisen ja vientiteollisuuden kehityksen vaikutuksia työllisyyteen.

Työllisyyden kuntakokeilun aikataulu on siirtynyt, kokeilu alkaa 1.1.2021. - Vantaa on onnistunut erinomaisesti omissa työllistämistoimissaan, joten meillä on halu aloittaa kokeilu mahdollisimman pian, toteaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Olemme valmiit vaikka asteittain ottamaan eri tehtäviä vastuullemme jo syksystä lukien.

Vantaan työllisyystoimenpiteiden vaikuttavuutta on laskettu ja todettu, että niiden talousvaikutukset ovat jopa 1,5 kertaiset panostuksiin nähden.

Työttömien määrä voi palvelujen avautumisen myötä laskea, mutta uusi piikki on mahdollinen, kun valmistuvat nuoret siirtyvät työmarkkinoille. ​

Palkkatuen uudistaminen on käynnissä. Nuoret ovat siinä erityisen tärkeä kohderyhmä.​ Vantaalla ollaan yhteydessä oppilaitoksiin, jotta tavoitetaan ne nuoret, jotka ovat jäämässä ilman työ- tai koulutuspaikkaa. Samalla tehotetaan Ohjaamon palvelua ja yhteistyötä TE-toimiston kanssa nuorten ohjaamisesta palvelujen äärelle ja mm. kuntouttavaan työtoimintaan. Vantaalla on aloittanut kolme kesäyrittäjien mentoria. Tavoitteena on, että itsensä työllistäisi 30 kesäyrittäjää​. Lisäksi Vantaa on jakanut noin kolme tuhatta kesätyöseteliä 9-luokkalaisille.

Vantaan elvytysehdotuksia

​Vantaa päättää ensi vuoden budjetista loppuvuodesta. Omina talouden elvytystoiminta, joihin Vantaa ehdottaa valtion elvytysrahoitusta, Vantaa on valmistellut investointeja muun muassa Aviapoliksessa. Koulu-päiväkoti Atomi ja kaksi puistoa rakennetaan uuden kaupunkikeskuksen ytimeen, Vantaan ratikan varrelle ja yleiskaavaehdotuksen 2020 kestävän kasvun vyöhykkeelle. Atomikoulu on muuntojoustava ja pedagogisesti taipuisa oppimisympäristö koululle, päiväkodille ja nuorisotilalle. Atomin oheen rakennettaisiin manttaali- ja rälssipuistot, joka olisi vihreä keidas Aviapolikseen ja hulevesien hallinnan esimerkkikohde. Hankekokonaisuus tukee Aviapoliksen asuntorakentamista ja alueen muutosta työpaikka-alueesta monipuoliseksi kaupunkikeskukseksi. Investoinnit ovat yhteensä noin 28 miljoonaa euroa. Atomi valmistuu 2023.

Suomen ilmailumuseo hakee yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa uutta sijaintia ja toimitilaa, jotka mahdollistavat museon uudistumisen ilmailun elämyskeskukseksi ja kävijämäärän kasvattamisen. Investointikustannukset ovat noin 21 miljoonaa euroa. Ilmailumuseolle on aiemmin myönnetty OKM:n investointiavustusta kulttuuritilojen peruskorjaus- ja perustamishankkeisiin. Museo hakee keväällä 2020 OKM:n nelivuotiseen valtakunnalliseen rahoitussuunnitelmaan. Kyseessä olisi yhteishanke valtion kanssa. Ilmailumuseo tuo kulttuurista sisältöä Aviapolikseen ja tukee alueen kehittymistä.

Palvelut avautumassa

Yhteisen Pöydän ruoka-apuun tulee edelleen runsaasti puheluita. Päivittäin toimitetaan lähes sata ruokakassia. Koronapuhelimeen tulee puheluita yli sata viikoittain. Perhepalvelujen tukipuhelimessa on sen sijaan hiljaista, joten sen lakkauttamista harkitaan.

Vantaan sisäliikuntapaikkoja avataan 1.6.2020. Myyrmäen ja Tikkurilan uimahallit ja kuntosalit avautuvat, mutta Martinlaakson uimahalli ja kuntosali palvelee asiakkaita 17.8.2020 alkaen. Hakunilan uimahalli on suljettu vuoden 2020 loppuun saakka remonttien vuoksi. Tilojen siivousta on tehostettu ja liikuntatiloihin saa tulla ainoastaan täysin terveenä. Saunoja ei avata lainkaan ja osa pukukaapeista on suljettu.

Avautuviin kirjastoihin asennetaan pleksilaseja eikä niissä järjestetä tapahtumia. Lukusalit pysyvät vielä kiinni. Kaupungin järjestämässä leiri- tai muussa kesän vapaa-ajan toiminnassa noudatetaan 50 hengen kokoontumisrajoituksia.

Tavallisia tapahtumia ei ole lainkaan heinäkuun loppuun saakka. Sen sijaan Vantaalla järjestetään 1.–10. kesäkuuta maksuttomia drive-in-elokuvaesityksiä. Helsinki-Vantaan lentoaseman kupeessa olevalle LentoPysäköinti Katriinantie 22:n alueelle nousee esityskauden ajaksi valkokangas, jonka edessä nautitaan kesäyön tunnelmasta ja Tuukka Temosen uutuuselokuvasta Aika jonka sain.

Asukastilat eivät aukea ennen kesätauon päättymistä 5.8. Taidemuseo Artsi aukeaa 1.6. alkaen.

Tartuntatilanne Vantaalla

Vantaalla on vahvistettu 809 koronatartuntaa. 41 vantaalaista on menehtynyt tautiin.

Kahdessa päiväkodissa ja kolmessa koulussa on todettu tartuntoja ja henkilöstöä sekä lapsia on asetettu karanteeniin.

Vantaan hoivakodeissa ja sairaalassa on yhteensä 12 potilasta, joilla on todettu koronatartunta. Erityisasumisen palveluissa henkilöstön tartunnat ovat aiheuttaneet työvoimapulaa.