Lasten ja nuorten kulttuuritapahtumista hauskuutta syksyyn

Lapset, perheet ja päiväkotiryhmät saavat runsaan, kiinnostavan ja turvallisen tapahtumasyksyn Vantaalla. Syksyn mittaan järjestetään mm. Satupäivän ja Lapsen oikeuksien päivän tapahtumia, Kukkuu-festivaali vauvoille ja taaperoille sekä Svenska veckan.

Kulttuuritilaisuudet lapsille, nuorille ja perheille on koottu Kulttuurikaruselli-esitteeseen. Kurkkaa esitteestä iloiset tapahtumat, museoiden ja kirjastojen tilaisuudet, suuri määrä teatteria, musiikkia, kursseja ja lasten omia esityksiä sekä upea Svenska veckan -festivaalin ohjelma. Mukaan voi tulla vaikkapa päiväkotiryhmän, kaverin tai perheen kanssa. Lapsiperheille on paljon myös avointa toimintaa, mm. Pienten taideaamut Lastenkulttuurikeskus Pessissä.

Ilmoittautuminen tapahtumiin ja muuhun toimintaan on alkanut. Kaikessa toiminnassa on huomioitu koronaepidemiaan liittyvät turvallisuustoimet. Rajoitamme mm. osallistujien lukumääriä ja siksi ennakkoon ilmoittautumista on lisätty. Noudatamme tapahtumissamme kulloinkin voimassa olevia kaupungin ja valtion ohjeistuksia.

Sähköinen Kulttuurikaruselli-esite.



Paperisen Kulttuurikaruselli-esitteen voi noutaa Vantaan kirjastoista, kulttuuritiloista ja Vantaa-infoista. Esite on suomeksi ja ruotsiksi.

Yksittäisten tapahtumien lisäksi ohjelmassa on myös kursseja. Kurssit löytyvät myös hobihobi.fi-palvelusta, joka kokoaa yhteen kaikki Vantaan harrastusmahdollisuudet